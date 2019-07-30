Медведев заявил, что Малком будет получать зарплату на уровне лидеров «Зенита»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что в случае перехода в клуб нападающий каталонской «Барселоны» Малком будет получать зарплату на уровне нынешних лидеров команды.

«Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет», — цитирует гендиректора сине-бело-голубых «Фонтанка».

Он также уверен, что ситуации, которая была между Игорем Денисовым и Халком несколько лет назад, не повторится. По его мнению, на данный момент в команде отличная атмосфера и нет разделения на российских игроков и легионеров.

«Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал... Он легко вольётся в команду. Тем более от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки», — сказал Медведев.

Малком выступает за «Барселону» с 2018 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл 24 матча в составе сине-гранатовых, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал контракт с футболистом «Барселоны» Малкомом.