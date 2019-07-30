СМИ: «Зенит» согласовал контракт с футболистом «Барселоны» Малкомом

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» достиг договорённости с нападающим каталонской «Барселоны» Малкомом по условиям личного контракта.
СМИ: «Зенит» согласовал контракт с футболистом «Барселоны» Малкомом
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

Об этом сообщает журналист Cope Элена Кондис в своём Twitter.

По её информации, сине-бело-голубые предложили «Барселоне» за игрока €39 млн, а также бонусы. Решение о переходе будет объявлено в ближайшее время. 

Отмечается, что у форварда есть вариант трансфера в Китай, но он изъявил желание перебраться в Россию.

Малком выступает за «Барселону» с 2018 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл 24 матча в составе сине-гранатовых, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее СМИ назвали общую стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в «Зенит».

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