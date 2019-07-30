СМИ назвали общую стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в «Зенит»
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- globallookpress.com
Как сообщает РБК со ссылкой на источники, сумма самого трансфера составит меньше €40 млн, но агентские выплаты и единовременная выплата игроку за подписание контракта будут превышать €10 млн.
Малком выступает за «Барселону» с 2018 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл 24 матча в составе сине-гранатовых, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии переговоров по футболисту Малкому.