Медведев рассказал о состоянии переговоров по футболисту Малкому

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что переговоры по бразильскому футболисту «Барселоны» Малкому находятся в самой активной стадии.

«Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу перехода Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. Что касается суммы €40 млн, то она далека от реальности», — цитирует Медведева «Фонтанка».

Малком выступает за «Барселону» с 2018 года. В прошлом сезоне бразилец отыграл 15 матчей в чемпионате Испании, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит».