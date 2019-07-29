Медведев рассказал о состоянии переговоров по футболисту Малкому
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«Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу перехода Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. Что касается суммы €40 млн, то она далека от реальности», — цитирует Медведева «Фонтанка».
Малком выступает за «Барселону» с 2018 года. В прошлом сезоне бразилец отыграл 15 матчей в чемпионате Испании, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит».