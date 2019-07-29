Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»

Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».

Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что шансы форварда закрепиться в основе каталонской команды уменьшились после прихода Антуана Гризманна из «Атлетико» и возможного возвращения Неймара из ПСЖ.

«Барселона» намерена продать игрока не менее чем за €40 млн, «Зенит» готов заплатить такую сумму.

Малком перешёл в «Барселону» в 2018 году из «Бордо».

В минувшем сезоне француз сыграл 24 матча в составе сине-гранатовых, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее футболист «Уфы» Данил Круговой заявил, что не контактировал с «Зенитом» по поводу своего перехода.