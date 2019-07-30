Перестройка на ходу, отсутствие лидеров и громоотвод для фанатов: почему Кононова не следует увольнять из «Спартака»

Московский «Спартак» в ближайшее время могут покинуть все легионеры, приложившие немало сил к завоеванию титула чемпионов страны в сезоне-2016/17. Из иностранцев, сыгравших значимую роль в том турнире, в команде остался лишь Жано Ананидзе. При этом болельщики красно-белых продолжают критиковать главного тренера Олега Кононова и призывают его уйти в отставку в связи с отсутствием результатов. Сам наставник старается абстрагироваться от негатива и продолжает процесс перестройки, начатый руководством клуба. Почему увольнение 53-летнего специалиста не улучшит положение команды — в материале RT.

Новые кандидаты на выход и «багаж Кононова»

В московском «Спартаке» продолжается формирование новой команды, и в ближайшее время состав может измениться до неузнаваемости. Во вторник, 30 июля, красно-белые объявили о расставании сразу с двумя игроками.

Первым стал опорный полузащитник Лукас Фернандо, который продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Гоань». Похоже, предложенная за бразильца цена устроила руководство москвичей. Если учесть, что в СМИ фигурировала цифра в €20 млн, то сделку можно в целом назвать удачной даже с учётом небольшой скидки при торгах и того, что хавбек оставался системообразующим игроком в новом сезоне.

Вслед за ним ушёл в «Палмейрас» нападающий Луис Адриано. Сам бразилец уже давно задумывался о возвращении на родину, в связи с чем в прессе сначала ходили слухи об интересе к его кандидатуре со стороны «Фламенго». Уход бразильца был вполне предсказуем. Держать высокооплачиваемого возрастного нападающего, который не имеет необходимой поддержки из глубины и явно перестал понимать, что ему необходимо делать на поле, больше нет смысла.

Со дня на день также можно ожидать ухода Лоренсо Мельгарехо. Универсального парагвайца, игравшего при всех наставниках, Олег Кононов не видит в команде. Об этом он открыто заявил в Саранске после поражения от «Тамбова». И хотя агент игрока Хуан Апплеярд опроверг слухи о расставании, избежать этого, скорее всего, не удастся.

Минувшим летом «Спартак» уже покинули Зе Луиш, Софьян Ханни, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти — все эти футболисты, за исключением алжирца, внесли весомый вклад в завоевание «Спартаком» долгожданного чемпионства в 2017 году. При этом на продаже Ханни и Зе Луиша клубу удалось заработать около €16,5 млн (по информации авторитетного портала Transfermarkt).

Процесс перестройки команды проходит далеко не безболезненно. Старт нового сезона получился для москвичей крайне непростым. В трёх первых турах РПЛ с не самыми сильными соперниками — «Сочи», «Ростовом» и «Тамбовом» — красно-белые набрали лишь четыре очка, при этом каждый раз были претензии к качеству судейства.

Большинство болельщиков не испытывают удовлетворения от работы Кононова и настойчиво просят его уйти в отставку. Ему ставят в вину плохую физическую форму подопечных, регресс отдельных исполнителей и отсутствие творчества на поле, особенно при организации атак. Поклонников понять можно, ведь после многочисленных скандалов, смены двух тренеров, упущенной путёвки в групповой этап Лиги Европы, вылета из Кубка России от середняка РПЛ в прошлом сезоне они не хотят потерять ещё один.

Тем не менее, если отбросить эмоции, то уход Кононова и назначение другого специалиста вряд ли кардинально изменят ситуацию сразу по нескольким причинам. «Спартак» взял курс не на косметический ремонт, а на реконструкцию. Последняя включает в себя и приток новой крови, и омоложение состава, и смену тактического рисунка, и воссоздание необходимого для амбициозных свершений микроклимата.

Новому специалисту предстоит проделать ту же самую работу, но с одной существенной разницей. Изучать игроков и их возможности, наигрывать связи и прививать своё видение придётся по ходу сезона, что изначально освободит наставника от определённых обязательств. Не говоря о том, что владелец «Спартака» рискует потратить значительно больше денег на трансферы, ведь далеко не факт, что приобретённые взамен ушедшим игроки подойдут.

Если же верить слухам, согласно которым следующим летом «Спартак» может возглавить Станислав Черчесов (или любой другой специалист), то логика руководства красно-белых понятна. Кононов выполнит весьма непростую работу по «расчистке завалов», попутно сохранив своё лицо, даже несмотря на негатив фанатов, и подготовит своему преемнику почти идеальную почву для начала работы.

В аналогичной роли выступил четыре года назад Дмитрий Аленичев. Тогда «Спартак» также покинули целый ряд игроков, формировавших каркас команды, и на смену им пришли как раз те, кто впоследствии добились успеха. Делавший первые серьёзные шаги в новом качестве тренер проработал с родной командой чуть больше года и оставил её после сенсационного вылета из квалификации Лиги Европы.

Его помощник Массимо Каррера, который временно возглавил команду и рассматривался как промежуточная кандидатура, в итоге привёл «Спартак» к долгожданному чемпионству, а в среде болельщиков закрепилось устойчивое выражение «багаж Аленичева», со временем приобретшее оттенок сарказма.

Однако отношение руководителя клуба Леонида Федуна к Аленичеву и Кононову сильно отличается. Аленичева он не стеснялся критиковать даже через прессу, а недавно и вовсе не слишком лестно высказался о нём.

«Аленичев — суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: «Вы кого притащили?» А они: «Ну ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Кононова, по крайней мере на словах, Федун всегда поддерживает. Недавно владелец клуба в очередной раз подчеркнул, что Олег Георгиевич «не Бог, но будет строить новую команду». Не пошатнул позиций тренера и приход на пост генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

Попытки наладить красивый футбол и осечки конкурентов

На отношении Федуна к тренерам не могла не сказаться и игра, которую оба пытались привить команде. Если Аленичев ради достижения результата не стеснялся выпускать на поле пятерых защитников, то Кононов стремится поставить «Спартаку» красивый комбинационный футбол, хотя этот процесс и непрост.

Однако откровенно провальным в новом сезоне для команды получился один матч — с «Сочи», при этом подопечные Кононова сумели добиться в нём победы. С «Ростовом» и «Тамбовом» красно-белые смотрелись уже гораздо лучше. В последней игре команде и вовсе не повезло — подопечные Кононова четыре раза попали в стойки чужих ворот. Не всегда столичному коллективу хватает и физики на последние минуты, что вылилось, например, в упущенную победу в Ростове-на-Дону.

По меньшей мере странно делать выводы из осечек «Спартака», учитывая, что другие фавориты тоже не обошлись без потерь. В активе «Локо» те же четыре очка. ЦСКА в первом туре проиграл в Самаре, а «Краснодар» — в Грозном. Но поклонники этих команд не призывают немедленно менять тренерский штаб.

В конце концов, следующий после завоевания чемпионства сезон «Спартак» тоже начинал неважно, но осенью набрал ход и практически не терял очков. Через те же проблемы в прошлом сезоне прошёл и «Локомотив». Да, на данном этапе москвичи по впечатлениям, возможно, уступают «Зениту» и «Краснодару», но летняя трансферная кампания ещё не завершена.

Ожидание новичков и ошибки подопечных

При этом необходимо понимать, что в распоряжении Кононова достаточно сырой состав. Прежние футболисты команду покинули, а новым понадобится время, чтобы адаптироваться. Явно не показывает своего максимума Эсекьель Понсе, который в прошлом сезоне забил 21 мяч за греческий АЕК. Да и Кононов периодически ставит форварда на малознакомую ему позицию — левый фланг атаки. Только начал вливаться в команду и Резиуан Мирзов.

Исключение составляет разве что вернувшийся из аренды Зелимхан Бакаев, сразу заявивший о себе и явно намеревающийся стать одним из лидеров нового коллектива. Но усилий его одного явно мало. Внесёт свои коррективы и отъезд Фернандо — у Кононова нет в наличии полузащитника, способного на данном этапе выполнять объём работы и функции бразильца на поле. Роман Зобнин ещё не так хорош, как до злополучной травмы, а Аяз Гулиев слишком зависит от партнёров, как показали первые матчи сезона.

Благо «Спартак» не стоит на месте и продолжает искать игроков, способных повести за собой команду. По информации СМИ, в ближайшее время состав может пополнить Гус Тиль — техничный атакующий полузащитник нидерландского АЗ. Более того, уже в среду, 31 июля, должно быть объявлено о подписании контракта с Андре Шюррле. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии должен усилить левый фланг атаки и помочь болельщикам не вспоминать Квинси Промеса.

Наконец, ещё одним немаловажным фактором в пользу Кононова является, как ни парадоксально, ненависть к нему со стороны фанатов «Спартака». Тренер в данной ситуации фактически берёт огонь на себя и освобождает от критики подопечных.

«Мы строим новую команду и будем продолжать работу над тем, чтобы усилить «Спартак». Могу сразу сказать, что в футболе есть победы и поражения. Понимаю, где я работаю, и нацеливаюсь на победу в каждой игре. А качество игры зависит от того, насколько слаженно мы работаем», — заявил тренер после матча.

Другое дело, что любому специалисту непросто будет работать в атмосфере негатива и ненависти, тем более что футболисты тоже далеко не безгрешны. Детские ошибки допускает Николай Рассказов, не может определиться со своей идентификацией Айртон, несогласованно действуют Георгий Джикия и Самуэль Жиго, привыкают к новым реалиям упомянутые Гулиев и Бакаев. Однако Кононов, судя по всему, готов работать с командой и в этих условиях.