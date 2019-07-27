Кононов заявил, что не собирается отвечать на призывы фанатов «Спартака» уйти в отставку
- РИА Новости
«Что я могу ответить фанатам, которые скандировали призывы к отставке? Да ничего им не собираюсь отвечать», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».
«Спартак» на выезде уступил «Тамбову» со счётом 0:2, таким образом потерпев первое поражение в сезоне. Во время матча фанаты «Спартака» с трибун скандировали призывы об отставке Кононова.
Ранее сообщалось, что «Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором.