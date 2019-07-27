Кононов заявил, что не собирается отвечать на призывы фанатов «Спартака» уйти в отставку

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о призывах болельщиков уйти в отставку, звучавших во время выездного матча третьего тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом».
Кононов заявил, что не собирается отвечать на призывы фанатов «Спартака» уйти в отставку
  • РИА Новости

«Что я могу ответить фанатам, которые скандировали призывы к отставке? Да ничего им не собираюсь отвечать», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

«Спартак» на выезде уступил «Тамбову» со счётом 0:2, таким образом потерпев первое поражение в сезоне. Во время матча фанаты «Спартака» с трибун скандировали призывы об отставке Кононова.

Ранее сообщалось, что «Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить