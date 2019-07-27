«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировало поражение команды от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Унылое зрелище продемонстрировал сегодня «Спартак». Заслуженное поражение от дебютанта РПЛ. Даже четыре штанги и перекладины и два пенальти, которые пропустил арбитр, не могут быть оправданием для позора в Саранске! Трибуне спасибо за поддержку!» — говорится в заявлении пресс-службы «Фратрии».

«Спартак» на выезде уступил «Тамбову» со счётом 0:2, тем самым потерпев первое поражение в сезоне. При этом московский клуб в первом туре обыграл «Сочи» (1:0), а также сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) во втором туре. Следующим соперником команды станет московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Олег Кононов взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче РПЛ с «Тамбовом».