«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором

Короткая ссылка
Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировало поражение команды от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Унылое зрелище продемонстрировал сегодня «Спартак». Заслуженное поражение от дебютанта РПЛ. Даже четыре штанги и перекладины и два пенальти, которые пропустил арбитр, не могут быть оправданием для позора в Саранске! Трибуне спасибо за поддержку!» — говорится в заявлении пресс-службы «Фратрии».

«Спартак» на выезде уступил «Тамбову» со счётом 0:2, тем самым потерпев первое поражение в сезоне. При этом московский клуб в первом туре обыграл «Сочи» (1:0), а также сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) во втором туре. Следующим соперником команды станет московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Олег Кононов взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче РПЛ с «Тамбовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить