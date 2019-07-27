Кононов взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче РПЛ с «Тамбовом»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кононов взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче РПЛ с «Тамбовом»
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Тяжёлый проигрыш для нас. Упустив много шансов, мы уступили. Хотел бы извиниться перед болельщиками за результат. Этот проигрыш я беру на себя. Игроки выполняли всё, что я требовал, но удача от нас отвернулась», — приводит слова Кононова «Чемпионат».

Он отметил, что понимает недовольство болельщиков, но добавил, что команда продолжает работать над своей игрой.

«Каждый проигрыш — это серьёзный шаг, который должен перенести любой тренер. Я буду делать всё от себя зависящее для «Спартака», — сказал специалист.

«Спартак» на выезде уступил «Тамбову» со счётом 0:2, тем самым потерпев первое поражение в сезоне. При этом московский клуб в первом туре обыграл «Сочи» (1:0), а также сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) во втором туре. Следующим соперником команды Кононова станет московское «Динамо».

Ранее наставник «Тамбова» Александр Григорян заявил, что его команда могла победить «Спартак» с более крупным счётом.

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