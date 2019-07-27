Григорян заявил, что «Тамбов» мог победить «Спартак» с более крупным счётом

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Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Григорян заявил, что «Тамбов» мог победить «Спартак» с более крупным счётом
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«С «Зенитом» и «Локомотивом» нам уже удавалось воплощать наш план, но сегодня даже получилось больше. Матч прошёл по нашему сюжету. Безусловно, у «Спартака» были моменты, но в быстрых атаках мы могли даже увеличить счёт», — приводит слова Григоряна «Чемпионат».

«Тамбов» на своём поле обыграл «Спартак» со счётом 2:0. Матчи с «Зенитом» и «Локомотивом» завершились поражениями команды Григоряна со счётом 1:2.

В четвёртом туре «Тамбов» в Саранске сыграет с тульским «Арсеналом».

Ранее Андрей Червиченко заявил, что основная проблема «Спартака» — это тренер.

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