Червиченко: основная проблема «Спартака» — тренер

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко после поражения от «Тамбова» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказал мнение о причинах неудач команды.

«Как я и говорил, основная проблема «Спартака» — тренер. Нужно ли увольнять Кононова? Его не то что надо увольнять, его просто брать не надо было. Знаете, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. По-моему, в «Спартаке» пытаются эту аксиому всё время оспорить», — приводит слова Червиченко Sport24.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Минувший сезон команда завершила на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В нынешнем сезоне в активе красно-белых — победа над «Сочи» (1:0), ничья с «Ростовом» (2:2) а также поражение от «Тамбова» (0:2). Следующим соперником «Спартака» станет «Динамо».

Ранее Червиченко заявил, что «Спартак» — команда уровня «Сочи» и «Тамбова».