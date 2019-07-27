Червиченко заявил, что «Спартак» — команда уровня «Сочи» и «Тамбова»

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко после поражения от «Тамбова» в третьем туре Российской премьер-лиги высказался об уровне команды.
Червиченко заявил, что «Спартак» — команда уровня «Сочи» и «Тамбова»
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«Я думаю, «Спартак» сегодня лишился двух основных составляющих своего последнего успеха — судейской помощи и везения. А дальше мы увидели, что команда до того опустилась, что «Тамбов» с ней играет не то что на равных, а даже тактически переигрывает», — приводит слова Червиченко Sport24.

Он отметил, у «Спартака» очень много амбиций, но соперники уже не боятся красно-белых, как это было в прошлом.

«До сих пор «Спартаку» кажется, что он великий, а на самом деле его уровень — «Тамбов» и «Сочи». Вот в чём проблема», — добавил эксперт.

«Спартак» на выезде уступил «Тамбову» со счётом 0:2, тем самым потерпев первое поражение в сезоне. При этом московский клуб в первом туре обыграл «Сочи» (1:0), а также сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) во втором туре. Следующим соперником «Спартака» станет «Динамо».

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» потребовали отставки Кононова во время матча с «Тамбовом».

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