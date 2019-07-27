Фанаты «Спартака» потребовали отставки Кононова во время матча с «Тамбовом»

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Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» во время выездного матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» потребовали отставки Олега Кононова с поста главного тренера команды.
Фанаты «Спартака» потребовали отставки Кононова во время матча с «Тамбовом»
  • РИА Новости

По ходу встречи, проходящей в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», болельщики красно-белых активно требуют отставки Кононова, а также возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры.

После 70 минут матча «Спартак» проигрывает «Тамбову» со счётом 0:2. В нынешнем сезоне команда Кононова одержала победу над «Сочи» и сыграла вничью с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен избавиться от Мельгарехо.

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