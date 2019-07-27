СМИ: «Спартак» намерен избавиться от Мельгарехо

Московский «Спартак» намерен расстаться с парагвайским футболистом Лоренсо Мельгарехо.

Как сообщает «РБК Спорт», руководство «Спартака» намерено избавиться от парагвайского футболиста Лоренсо Мельгарехо. По информации источника, клуб уже уведомил игрока о своём решении.

Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. В прошлом сезоне 28-летний полузащитник сыграл 23 матча в Российской премьер-лиге, забил три гола и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее агент Шюррле подтвердил наличие переговоров со «Спартаком».