СМИ: «Спартак» намерен избавиться от Мельгарехо
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- РИА Новости
Как сообщает «РБК Спорт», руководство «Спартака» намерено избавиться от парагвайского футболиста Лоренсо Мельгарехо. По информации источника, клуб уже уведомил игрока о своём решении.
Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. В прошлом сезоне 28-летний полузащитник сыграл 23 матча в Российской премьер-лиге, забил три гола и дважды ассистировал партнёрам.
Ранее агент Шюррле подтвердил наличие переговоров со «Спартаком».