Агент Шюррле подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»

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Представитель немецкого футболиста Андре Шюррле Инго Хаспель подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
Агент Шюррле подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»
  • © Andrew Yates/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Я могу подтвердить, что в настоящее время мы ведём позитивные и продвинутые переговоры со «Спартаком». Однако нам ещё осталось уладить некоторые детали контракта», — цитирует Хаспеля «Чемпионат».

Контракт немца с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 2021 года. В прошлом сезоне футболист выступал за английский «Фулхэм» на правах аренды.

Ранее Быстров заявил, что нереально усилить «Спартак» на €6 млн.

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