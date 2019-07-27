Агент Шюррле подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»

Представитель немецкого футболиста Андре Шюррле Инго Хаспель подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

«Я могу подтвердить, что в настоящее время мы ведём позитивные и продвинутые переговоры со «Спартаком». Однако нам ещё осталось уладить некоторые детали контракта», — цитирует Хаспеля «Чемпионат».

Контракт немца с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 2021 года. В прошлом сезоне футболист выступал за английский «Фулхэм» на правах аренды.

Ранее Быстров заявил, что нереально усилить «Спартак» на €6 млн.