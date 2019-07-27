Быстров: нереально усилить «Спартак» на €6 млн

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров порассуждал на тему трансферной кампании красно-белых.

«Нереально усилить «Спартак» на €6 млн, ведь клуб всегда борется за чемпионство. При этом командам из нижней части таблицы подобных средств может хватить для осуществления серьёзного усиления. Думаю, у «Спартака» достаточно денег. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на приобретение игрока для дублирующего состава было потрачено €2 млн», — заявил Быстров в интервью RT.

Также экс-футболист добавил, что нынешний «Спартак» имеет мало общего с моделью развития московского ЦСКА.

Ранее Быстров заявил, что Кононову тяжело работать, когда вокруг скандалы, интриги и расследования.