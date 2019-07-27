Быстров об обещаниях Кононова: тяжело работать, когда вокруг скандалы, интриги и расследования

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Экс-полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал о трудностях, с которыми столкнулся главный тренер команды Олег Кононов после прихода в клуб.
Быстров об обещаниях Кононова: тяжело работать, когда вокруг скандалы, интриги и расследования
  • ©Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Безусловно, каждый хочет, чтобы команда сразу начала демонстрировать высокие результаты и добиваться побед, но так не бывает. Это длительный процесс. Необходимо понимать, что за 3—4 месяца Кононов не мог справиться с такой сложной задачей. В столь сжатые сроки нереально построить игру. Олег Георгиевич хотел как лучше, но получилось так, как есть сейчас. Тяжело работать, когда вокруг тебя негодующие фанаты, которые ещё не отошли от чемпионства, а вокруг коллектива постоянно разворачиваются скандалы, интриги и расследования», — сказал Быстров в интервью RT.

Экс-футболист «Спартака» добавил, что если болельщики хотят борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне, им необходимо просить владельца клуба о приобретении пяти-семи топ-игроков.

Ранее Быстров заявил, что с нынешним составом «Спартаку» будет сложно бороться за чемпионство.

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