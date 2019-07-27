Быстров: с нынешним составом «Спартаку» будет сложно бороться за чемпионство

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что в настоящее время московский «Спартак» находится на стадии строительства новой команды, поэтому подопечным Олега Кононова будет тяжело бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас в «Спартаке» происходит строительство новой команды. Приоритет отдаётся молодым футболистам, которые в будущем способны серьёзно прогрессировать и добиваться больших успехов. Сейчас с таким составом «Спартаку» будет сложно бороться за победу в РПЛ. У «Зенита» больше опыта, кроме того, «Краснодар» заметно усилился», — заявил Быстров в интервью RT.

Также экс-футболист добавил, что к моменту прихода Кононова в «Спартак» коллектив москвичей практически исчерпал свой потенциал, и команде было необходимо серьёзное обновление.

Ранее сообщалось, что Шюррле согласился на переход в «Спартак».