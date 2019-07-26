СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»
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- © Steve O'Sullivan/imago sportfotodienst
Как сообщает Sport24, немецкий вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле согласился перейти в московский «Спартак». По информации источника, о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни.
В прошлом сезоне Шюррле выступал в Английской премьер-лиге за «Фулхэм». За лондонский клуб немец отыграл 25 матчей, забив шесть голов.
Ранее Боккетти назвал лучших тренеров, под руководством которых он работал в «Спартаке».