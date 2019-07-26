СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»

Немецкий футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле согласился на переход в московский «Спартак».

Как сообщает Sport24, немецкий вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле согласился перейти в московский «Спартак». По информации источника, о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Шюррле выступал в Английской премьер-лиге за «Фулхэм». За лондонский клуб немец отыграл 25 матчей, забив шесть голов.

Ранее Боккетти назвал лучших тренеров, под руководством которых он работал в «Спартаке».