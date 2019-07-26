СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»

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Немецкий футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле согласился на переход в московский «Спартак».
СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Steve O'Sullivan/imago sportfotodienst

Как сообщает Sport24, немецкий вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле согласился перейти в московский «Спартак». По информации источника, о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Шюррле выступал в Английской премьер-лиге за «Фулхэм». За лондонский клуб немец отыграл 25 матчей, забив шесть голов.

Ранее Боккетти назвал лучших тренеров, под руководством которых он работал в «Спартаке».

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