СМИ: «Фламенго» интересуется футболистом «Спартака» Адриано
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Как сообщает Goal.com, бразильцы уже вступили в переговоры по поводу трансфера игрока. Руководство красно-белых готово отпустить форварда только в случае компенсации, которая устроит клуб.
Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года. На его счету 76 матчей и 24 гола в составе москвичей. Действующее соглашение бразильского футболиста с российским клубом истекает 30 июня 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за футболиста АЗ Гуса Тиля €10—15 млн.