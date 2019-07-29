СМИ: «Фламенго» интересуется футболистом «Спартака» Адриано

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Бразильский футбольный клуб «Фламенго» намерен приобрести нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано.
СМИ: «Фламенго» интересуется футболистом «Спартака» Адриано
  • РИА Новости

Как сообщает Goal.com, бразильцы уже вступили в переговоры по поводу трансфера игрока. Руководство красно-белых готово отпустить форварда только в случае компенсации, которая устроит клуб.

Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года. На его счету 76 матчей и 24 гола в составе москвичей. Действующее соглашение бразильского футболиста с российским клубом истекает 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за футболиста АЗ Гуса Тиля €10—15 млн.

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