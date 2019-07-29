СМИ: «Спартак» готов заплатить за футболиста АЗ Тиля €10—15 млн

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» готов потратить от €10 до €15 млн на трансфер полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.
СМИ: «Спартак» готов заплатить за футболиста АЗ Тиля €10—15 млн
  • © Global Look Press

Об этом сообщает 1limburg.

По информации издания, красно-белые ещё не достигли соглашения по переходу игрока, но АЗ уже нашёл ему замену в лице Марка Димерса из ситтардской «Фортуны».

Отмечается, что Тиль в ультимативной форме потребовал от руководства клуба из Нидерландов отпустить его в «Спартак». В российском же коллективе надеются на завершение сделки на следующей неделе.

В минувшем сезоне Тиль сыграл 33 матча в Эредивизи и забил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что Шюррле будет зарабатывать примерно €3,5 млн в год в случае перехода в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить