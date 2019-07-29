СМИ: «Спартак» готов заплатить за футболиста АЗ Тиля €10—15 млн
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Об этом сообщает 1limburg.
По информации издания, красно-белые ещё не достигли соглашения по переходу игрока, но АЗ уже нашёл ему замену в лице Марка Димерса из ситтардской «Фортуны».
Отмечается, что Тиль в ультимативной форме потребовал от руководства клуба из Нидерландов отпустить его в «Спартак». В российском же коллективе надеются на завершение сделки на следующей неделе.
В минувшем сезоне Тиль сыграл 33 матча в Эредивизи и забил 12 мячей.
Ранее сообщалось, что Шюррле будет зарабатывать примерно €3,5 млн в год в случае перехода в «Спартак».