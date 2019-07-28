СМИ: Шюррле будет зарабатывать примерно €3,5 млн в год в случае перехода в «Спартак»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Отмечается, что на данный момент «Спартак» и дортмундская «Боруссия» ещё не согласовали окончательные условия сделки по переходу чемпиона мира в составе сборной Германии в московский коллектив. Шюррле может пополнить состав красно-белых на правах аренды, но не исключён сценарий, при котором российский клуб выкупит права на полузащитника за €7-8 млн.
Предыдущий сезон 28-летний Шюррле провёл в составе английского «Фулхэма», приняв участие в 24 матчах местной Премьер-лиги и отметившись в них шестью забитыми мячами. Результативные действия потенциального новичка «Спартака», впрочем, не помогли лондонскому коллективу избежать вылета в Чемпионшип.
Ранее агент Шюррле подтвердил, что ведёт переговоры со «Спартаком».