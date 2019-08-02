Штраф и условная дисквалификация стадиона: КДК РФС вынес решение по поводу инцидента с фанатами «Спартака» в Ростове

Футбольный клуб «Ростов» оштрафован на 650 тыс. рублей, а его стадион «Ростов Арена» условно дисквалифицирован на два матча. Такое наказание было назначено КДК РФС после инцидента с участием полиции и болельщиков «Спартака». Ранее в сети появилось новое видео стычки между московскими фанатами и правоохранителями.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза провёл заседание по вопросу инцидента, произошедшего после матча «Ростова» и «Спартака» во втором туре чемпионата России, когда несколько болельщиков гостевой команды пострадали в результате действий ОМОНа.

«Ростов» как принимающая сторона должен был обеспечить зрителям безопасность на стадионе и следить за соблюдением порядка на своей территории. КДК пришёл к выводу, что клуб не справился со своими обязанностями, и оштрафовал его на 650 тыс. рублей. Также было вынесено решение об условной дисквалификации «Ростов Арены» — в случае повторного нарушения клуб с берегов Дона проведёт два матча на нейтральном поле.

«В данном случае клуб должен был обеспечить безопасность, но, к сожалению, изучив материалы и заслушав представителей, мы пришли к тому, что «Ростов» допустил ошибки. По этому делу заседание длилось два часа. Мы посмотрели очень много материалов, в том числе видео. Речь шла о том, что при организации выхода болельщиков «Спартака» был сформирован ограниченный выход людей, что привело к угрозе давки и столкновению с контролёрами-распорядителями. В компетенцию КДК входит рассмотрение нарушений, которые совершены субъектами футбола. Мы рассматривали аспект обеспечения безопасности на матче и поведение болельщиков «Спартака», — заявил РИА Новости председатель КДК Артур Григорьянц.

Однако гости также не остались без наказания. За неподобающее поведение болельщиков «Спартак» был оштрафован КДК на 150 тыс. рублей.

Столкновения с полицией произошли 20 июля после матча 2-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» принимал у себя «Спартак» и сыграл вничью со счётом 2:2. Поводом для них стали действия отдельных болельщиков московского клуба, которые зажгли пиротехнику на гостевой трибуне «Ростов Арены». Чтобы идентифицировать и наказать нарушителей, большинство фанатов после матча были заблокированы в подтрибунном помещении на некоторое время. По утверждению РПЛ, после того, как полиции было оказано сопротивление, на территорию стадиона был выпущен ОМОН.

«После матча в соответствии с Планом обеспечения безопасности полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введён ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции», — сообщила пресс-служба лиги.

Произошедшие на стадионе события попали на камеры мобильных телефонов и в дальнейшем разошлись по сети. За день до заседания КДК в интернете появилось новое видео, взятое с камер видеонаблюдения. На нём видно, как в толпу болельщиков «Спартака» врываются бойцы ОМОНа, после чего они применяют силу в отношении отдельных фанов.

В «Спартаке» были возмущены действиями принимающей стороны в отношении своих болельщиков. Клуб отметил, что можно было выявить нарушителей, не причиняя неудобств добросовестными зрителям, приехавшим поддержать свою команду.

«Клуб возмущён действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлёкшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чём не повинных граждан, среди которых были и женщины. Мы понимаем, что местные правоохранительные органы намеревались задержать нарушителей. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса», — заявили в «Спартаке» после матча.

Клуб заявил, что применение силы в отношении болельщиков спровоцировало цепную реакцию, и осудил применение силы ОМОНом. В дальнейшем «Спартак» направил обращение в Генпрокуратуру за подписью генерального директора команды Томаса Цорна. Руководство попросило провести проверку по факту действий Росгвардии.

В «Ростове» отказались комментировать действия полиции, но при этом отмечали, что работа стюардов и контролёров, организованная клубом, не могла вызвать нареканий со стороны пострадавших.

«Футбольный клуб «Ростов» не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенции клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России. Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачён поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролёрами-распорядителями», — заявил тогда клуб.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев после матча призвал обратить внимание на нарушения со стороны болельщиков «Спартака» и назвал действия полиции в отношении них адекватными.

«Полиция выполняла обычную свою работу. Почему никто не вспоминает, что один из болельщиков «Спартака» ударил секьюрити в лицо? Это нормально? А когда к нему применили меры, насколько мне известно, с ним обошлись тактично, всё в пределах допустимого. Утром следующего дня были все нарушители отпущены, я проверял», — цитировало Голубева РИА Новости.

Первое заседание КДК по матчу «Ростова» и «Спартака» состоялось ещё 24 июля, однако на нём обсуждались все вопросы, кроме инцидента с участием полиции и болельщиков, который решено было рассмотреть отдельно неделю спустя. На той встрече комитета московский клуб был оштрафован суммарно на 50 тыс. рублей за использование фанатами пиротехнических средств и скандирование ненормативной лексики с трибун. За мат в исполнении зрителей «Ростов» тоже был наказан штрафом в 10 тыс. рублей.