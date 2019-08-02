«К Зобнину можно заехать в 6 утра на кофе без предупреждения»: Ерохин — об игроках сборной и необычном диалоге на поле
«Сборной России нет равных в терпении»
— Кто из игроков сборной России быстрее всех взбежит на башню «Федерация» в Москва-Сити?
— Думаю, Игорь Смольников.
— Кто из футболистов национальной команды самый красивый, по мнению вашего окружения?
— Честно говоря, никогда не обсуждал этот вопрос с моим окружением.
— К кому из игроков сборной можно заехать в шесть утра на кофе без предупреждения и не услышать укора?
— Думаю, к Роме Зобнину или Илье Кутепову.
— У кого из футболистов сборной лучше всего поставлена речь?
— Если брать сборную образца чемпионата мира, то у Сергея Игнашевича.
— Кто в сборной России всегда голоден?
— Нет таких, все едят.
— Кто из сборников следит за модой и трендами и одевается лучше всех?
— Братья Алексей и Антон Миранчук, Фёдор Смолов.
— Кто из игроков сборной самый большой чистюля и педант?
— На базе мы живём в комнатах по одному, поэтому сложно за этим проследить.
— Сколько раз Станислав Черчесов опаздывал на командные собрания во время чемпионата мира?
— Ни разу.
— Какой упрёк в сборной распространён больше всего?
— Упрёки возникают только по поводу футбольных моментов. Например, из-за ошибки на тренировке.
— В машину кого из футболистов может вместиться больше всего сборников, если не соблюдать правила дорожного движения?
— Полагаю, самая большая машина в сборной у водителя автобуса.
— Кто из национальной команды решает проблемы и вступается за других чаще всего?
— Раньше — капитан, Игорь Акинфеев.
— Кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки?
— Конечно, сейчас — Артёму Дзюбе.
— В чём сборной России не было бы равных, если бы она не играла в футбол?
— Думаю, в терпении.
«Ни на что бы не променял Почётную грамоту от президента России»
— Развести Дворцовый мост проще…
— …чем разобрать и собрать ракету с закрытыми глазами.
— Если бы Дзюба шутил не переставая, то…
— Это и так происходит.
— Хочу забить в нынешнем сезоне больше любого нападающего «Зенита», потому что…
— Почему бы и нет?
— Из всех героев мультфильмов главный тренер «Зенита» Сергей Семак больше всего напоминает…
— …Короля Льва.
— Если бы меня сослали в дубль за неосторожный лайк, то…
— У меня всегда максимально осторожные лайки.
— Если Криштиану Роналду перейдёт в «Зенит», а Лионель Месси в «Спартак», то…
— …они будут вынуждены покинуть «Ювентус» и «Барселону».
— Хотел бы быть похожим на Андрея Аршавина во всём, кроме одного…
— Я бы хотел быть самим собой.
— Согласился бы прожить две недели в отпуске с Черчесовым, если бы…
— Вряд ли. Когда футболисты отдыхают, тренеры работают.
— Если в официальном матче удалят Андрея Лунёва, у «Зенита» не останется замен, а Семак попросит встать в ворота…
— Надеюсь, защитники не дадут пробить по нашим воротам.
— Предпочитаю, когда тренеры кричат в раздевалке, а не на поле, так как…
— …это не отвлекает от игры!
— Самый неожиданный диалог во время футбольного матча у меня состоялся с…
— …игроком соперника, когда я ещё выступал за «Урал». Он интересовался, когда я уже перейду в топ-клуб.
— С удовольствием поменял бы Почётную грамоту президента РФ на…
— Ни на что бы не поменял.
— Если Василий Уткин позовёт в «Эгриси»...
— …скажу, что недавно продлил контракт с «Зенитом».
— Если жену отпустить в компании десятерых подруг…
— …то она вряд ли пойдёт.
— Если ваш сын станет танцором балета и будет выступать в Мариинском театре…
— …это круто, буду им гордиться.
— Если бы была возможность встретиться с Виктором Цоем, спросил бы его…
— …о том, как у него рождались такие гениальные песни.
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