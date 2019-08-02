«К Зобнину можно заехать в 6 утра на кофе без предупреждения»: Ерохин — об игроках сборной и необычном диалоге на поле

Нападающий Артём Дзюба постоянно шутит, а у экс-защитника Сергея Игнашевича лучше всех поставлена речь в сборной России. Об этом в блицинтервью RT заявил полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин. Он рассказал, о чём поговорил бы с Виктором Цоем, сравнил Сергея Семака с героем мультфильма, а также ответил на вопрос, что произойдёт, если Криштиану Роналду и Лионель Месси перейдут в российские топ-клубы.

«Сборной России нет равных в терпении»

— Кто из игроков сборной России быстрее всех взбежит на башню «Федерация» в Москва-Сити?

— Думаю, Игорь Смольников.

— Кто из футболистов национальной команды самый красивый, по мнению вашего окружения?

— Честно говоря, никогда не обсуждал этот вопрос с моим окружением.

— К кому из игроков сборной можно заехать в шесть утра на кофе без предупреждения и не услышать укора?

— Думаю, к Роме Зобнину или Илье Кутепову.

— У кого из футболистов сборной лучше всего поставлена речь?

— Если брать сборную образца чемпионата мира, то у Сергея Игнашевича.

— Кто в сборной России всегда голоден?

— Нет таких, все едят.

— Кто из сборников следит за модой и трендами и одевается лучше всех?

— Братья Алексей и Антон Миранчук, Фёдор Смолов.

— Кто из игроков сборной самый большой чистюля и педант?

— На базе мы живём в комнатах по одному, поэтому сложно за этим проследить.

— Сколько раз Станислав Черчесов опаздывал на командные собрания во время чемпионата мира?

— Ни разу.

— Какой упрёк в сборной распространён больше всего?

— Упрёки возникают только по поводу футбольных моментов. Например, из-за ошибки на тренировке.

— В машину кого из футболистов может вместиться больше всего сборников, если не соблюдать правила дорожного движения?

— Полагаю, самая большая машина в сборной у водителя автобуса.

— Кто из национальной команды решает проблемы и вступается за других чаще всего?

— Раньше — капитан, Игорь Акинфеев.

— Кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки?

— Конечно, сейчас — Артёму Дзюбе.

— В чём сборной России не было бы равных, если бы она не играла в футбол?

— Думаю, в терпении.

«Ни на что бы не променял Почётную грамоту от президента России»

— Развести Дворцовый мост проще…

— …чем разобрать и собрать ракету с закрытыми глазами.

— Если бы Дзюба шутил не переставая, то…

— Это и так происходит.

— Хочу забить в нынешнем сезоне больше любого нападающего «Зенита», потому что…

— Почему бы и нет?

— Из всех героев мультфильмов главный тренер «Зенита» Сергей Семак больше всего напоминает…

— …Короля Льва.

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— Если бы меня сослали в дубль за неосторожный лайк, то…

— У меня всегда максимально осторожные лайки.

— Если Криштиану Роналду перейдёт в «Зенит», а Лионель Месси в «Спартак», то…

— …они будут вынуждены покинуть «Ювентус» и «Барселону».

— Хотел бы быть похожим на Андрея Аршавина во всём, кроме одного…

— Я бы хотел быть самим собой.

— Согласился бы прожить две недели в отпуске с Черчесовым, если бы…

— Вряд ли. Когда футболисты отдыхают, тренеры работают.

— Если в официальном матче удалят Андрея Лунёва, у «Зенита» не останется замен, а Семак попросит встать в ворота…

— Надеюсь, защитники не дадут пробить по нашим воротам.

— Предпочитаю, когда тренеры кричат в раздевалке, а не на поле, так как…

— …это не отвлекает от игры!

— Самый неожиданный диалог во время футбольного матча у меня состоялся с…

— …игроком соперника, когда я ещё выступал за «Урал». Он интересовался, когда я уже перейду в топ-клуб.

— С удовольствием поменял бы Почётную грамоту президента РФ на…

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— Если Василий Уткин позовёт в «Эгриси»...

— …скажу, что недавно продлил контракт с «Зенитом».

— Если жену отпустить в компании десятерых подруг…

— …то она вряд ли пойдёт.

— Если ваш сын станет танцором балета и будет выступать в Мариинском театре…

— …это круто, буду им гордиться.

— Если бы была возможность встретиться с Виктором Цоем, спросил бы его…

— …о том, как у него рождались такие гениальные песни.