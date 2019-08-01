В сети появилось новое видео инцидента с фанатами «Спартака» в Ростове-на-Дону

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В сети опубликована новая видеозапись инцидента между сотрудниками ОМОНа и болельщиками «Спартака», который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
В сети появилось новое видео инцидента с фанатами «Спартака» в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

Как сообщает Eurosport, запись с камеры видеонаблюдения «Ростов Арены» была опубликована в Twitter.

После второго тура РПЛ, состоявшегося в Ростове 20 июля, болельщиков из фан-сектора «Спартака» длительное время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате чего в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. В результате инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что «Спартак» попросил Генпрокуратуру России провести проверку инцидента в Ростове.

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