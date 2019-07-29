«Спартак» попросил Генпрокуратуру России провести проверку инцидента в Ростове
- РИА Новости
«Клуб просит Генеральную прокуратуру провести проверку», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Спартака».
После второго тура РПЛ, состоявшегося в Ростове 20 июля, болельщиков из фан-сектора «Спартака» длительное время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате чего в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. В результате инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.
Ранее стало известно, когда КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Спартака».