«Спартак» попросил Генпрокуратуру России провести проверку инцидента в Ростове

Московский «Спартак» обратился в Генеральную прокуратуру России по итогам инцидента после окончания матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) c «Ростовом» с просьбой провести проверку действий сотрудников полиции в отношении болельщиков клуба.

«Клуб просит Генеральную прокуратуру провести проверку», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Спартака».

После второго тура РПЛ, состоявшегося в Ростове 20 июля, болельщиков из фан-сектора «Спартака» длительное время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате чего в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. В результате инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Ранее стало известно, когда КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Спартака».