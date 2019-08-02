«Взяли перспективных футболистов и сэкономили»: «Спартак» представил четырёх новичков

«Спартак» провёл официальную презентацию четырёх новичков, которые пополнили команду летом, в том числе Йордана Ларссона и Андре Шюррле. Генеральный директор клуба Томас Цорн заявил, что красно-белым удалось взять перспективных футболистов и сэкономить. В свою очередь, Шюррле обратился к собравшимся на русском и заверил, что сможет быть полезным новому коллективу.

«У «Спартака» нет финансовой бездонной бочки»

Последние дни получились для «Спартака» невероятно активными на трансферном рынке. Сначала клуб продал Луиса Адриано и Фернандо, а затем приобрёл сразу двух новичков: сына одного из самых известных шведских футболистов за всю историю Хенрика Ларссона Йордана и чемпиона мира Андре Шюррле. В пятницу оба провели тренировку с командой, а после приняли участие в специальной пресс-конференции.

При этом на ней решили представить не только немца и шведа, но и Резиуана Мирзова с Эсекьелем Понсе, которые уже успели дебютировать за «Спартак». Все четыре новичка вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном попозировали для фотографов с футболками красно-белых, а после ответили на вопросы собравшихся журналистов.

Разумеется, больше всего их получил Цорн. В первую очередь функционер рассказал о деталях аренды Шюррле.

«У нас аренда с правом выкупа. Можем совместно с Андре принять решение продолжить сотрудничество, но должны сделать это до 15 мая 2020 года. Что касается сумм других трансферов, то на официальном сайте мы их публиковали в тех случаях, когда имели на это право. Мы не всегда можем раскрывать цифры», — объяснил Цорн.

Также генеральный директор рассказал, почему формирование команды не началось раньше. По его словам, в июне приобрести европейского футболиста по адекватной цене практически невозможно.

«Трансферное окно открыто до 2 сентября, и рынок начинает активнее работать в августе, поскольку стартует большинство европейских чемпионатов. Это в России он начинается уже в июле. А заканчивается сезон в середине мая, и агенты с футболистами отправляются в отпуск. В это время тяжело договориться об адекватной цене. А мы ведь должны были ещё и разгрузить команду. У «Спартака» нет финансовой бездонной бочки. Но в это трансферное окно мы уже продали игроков на рекордную сумму. Взяли молодых и перспективных футболистов и даже сэкономили. Так что в целом вырисовывается перспективная картина», — добавил Цорн.

При этом он подчеркнул, что новички в команде ещё будут, и фактически подтвердил успешное окончание переговоров по Гусу Тилю. Генеральный директор прямо на пресс-конференции поинтересовался у сотрудников пресс-службы, когда будет готово приветственное видео по полузащитнику. Вместе с тем Цорн заявил, что красно-белым ещё требуются атакующий полузащитник и опорник. А вот о возможном уходе Лоренсо Мельгарехо функционер ничего нового не сказал.

«Говорил, что футболисты будут к нам приходить, а не покидать команду. Мельгарехо — игрок «Спартака». Пока нет таких предложений, чтобы мы захотели его отпустить. Лоренсо — хороший универсальный футболист. Поэтому не могу сказать, уйдёт ли он и когда это произойдёт», — отметил Цорн.

«Безусловно, супруга повлияла на моё решение»

Пожалуй, главным действующим лицом пресс-конференции стал Шюррле. Первый чемпион мира в составе «Спартака» даже покорил журналистов обращением на русском языке. Дело в том, что жена немца — Анна Шарипова — родом из Казахстана.

«Я не говорю по-русски, но многое понимаю. Безусловно, супруга повлияла на моё решение. Я обсудил его со своей женой. Родители Анны из Казахстана, и она очень хорошо говорит по-русски и чуть-чуть научила меня. Но я пока говорю не очень хорошо», — признался Шюррле.

Вместе с тем не обошлось без дежурных заявлений о новом вызове, большой ответственности и великолепных фанатах. Также Шюррле признался, что ему очень понравился приветственный ролик клуба в его честь.

«Больше всего порадовало включение моментов с чемпионата мира в Бразилии. Он состоялся пять лет назад, но мне всё равно было очень приятно. Что касается музыки группы Rammstein, в России и Германии эта группа очень популярна, но не могу сказать, что являюсь поклонником такой музыки. Тем не менее, в ролике она смотрелась органично», — добавил футболист.

Не могли Шюррле не задать вопрос и об интересе к нему со стороны «Локомотива», но Андре «из уважения к «Спартаку» отказался на него отвечать.

«На меня произвела впечатление статуя гладиатора у стадиона. Когда увидел её, понял, что клуб символизирует борьбу. Готов бороться на поле и отдавать всего себя. Провели продуктивные переговоры с Цорном. Обсудили этот вариант с семьёй и решили, что переход в «Спартак» станет лучшим решением. Я смогу проявить себя здесь и быть полезным клубу. Хочу добиться успеха с этой командой. Жду не дождусь дебюта и предстоящего дерби с ЦСКА, чтобы увидеть фанатов на трибунах и красавец-стадион», — подытожил немец.

Удовлетворив интерес журналистов, Шюррле вместе с Цорном отправились на автограф-сессию немца. К слову уже за полтора часа до начала мероприятия у стадиона образовалась очередь из желающих заполучить подпись чемпиона мира.

«С отцом решили, что переезд в Россию — правильный шаг»

Чуть меньше вопросов было адресовано Йордану Ларссону, но из беседы шведа с журналистами стало понятно, что настоящим кумиром для нападающего является легендарный баскетболист Майкл Джордан.

«Мне нравится его менталитет, то, как он подходил к играм и тренировкам. Он постоянно самосовершенствовался. Я не пытаюсь сравнивать себя с ним, ведь Джордан — легенда. Но я хотел бы позаимствовать его менталитет, его способность к развитию в спорте», — признался Йордан.

Не обошлось и без сравнений с именитым отцом.

«Он выигрывал Лигу чемпионов, выступал на самом высоком уровне. А я молод и только начинаю карьеру. Но готов бороться и становиться лучше, как футболист. Надеюсь, в один прекрасный день выйти на уровень своего отца», — заявил швед.

По словам Ларссона-младшего, его отец одобрил переход сына в «Спартак».

«Он был очень рад за меня. Папа хочет, чтобы я развивался как футболист. Мы оба решили, что переезд в Россию — правильный шаг. Я уже слышал о некоторых игроках «Зенита», Луисе Адриано, хотя в Швеции не показывают РПЛ. Но эти имена всё равно на слуху», — добавил Йордан.

«Задачи остаются неизменными — биться в каждом турнире»

Наконец, по несколько вопросов задали и Понсе с Мирзовым, которые уже не первый день тренируются в «Спартаке». Из любопытных моментов Резиуан рассказал, почему в начале лета занимался самостоятельно.

«На самом деле, немного приболел и лечился дома. Да, сейчас приходится тяжело, тренируюсь по два-три раза в день, набираю форму, чтобы помочь команде. Чемпионат-то идёт. Надо входить в игровой ритм и решать поставленные задачи», — отметил полузащитник.

Как и другие новички «Спартака», Мирзов признался, что для него переход в стан красно-белых стал невероятно важным событием.

«Очень долго шёл к этому и хотел попасть в топ-клуб. В итоге оказался в самой большой команде России. Горд быть здесь. Коллектив принял хорошо. Перед нами стоят серьёзные задачи. Буду помогать команде и делать всё зависящее от себя, чтобы она одерживала победы. Надеюсь, всё получится. Да, я уже играл на «Открытие-арене» и рад теперь защищать здесь цвета «Спартака», — подытожил Мирзов.

Наконец, Понсе признался, что был удивлён уходу из «Спартака» большого количества футболистов, но подчеркнул, что новые игроки только сделают команду сильнее.

«Это всегда неожиданно. Вроде бы сыгрался с людьми, а они уходят. Но на их место пришли отличные ребята и хорошие футболисты. Всегда интересно, когда приходят новые люди. Надеюсь, быстро адаптируемся друг к другу и сможем давать результат. А задачи остаются неизменными: биться в каждом турнире до конца, выигрывать. С приходом новых классных игроков это будет нам по силам. Надо идти вперёд от игры к игре, стараясь думать только о победе», — подчеркнул Понсе.