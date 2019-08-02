Ларссон заявил, что надеется в будущем достичь уровня своего отца

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Шведский нападающий Джордан Ларссон, перешедший в московский «Спартак», рассказал , что надеется в будущем достичь уровня своего отца — легендарного форварда сборной Швеции Хенрика Ларссона.
Ларссон заявил, что надеется в будущем достичь уровня своего отца
  • ©spartak.com

«Понимаю, что люди сравнивают меня с отцом. Он выигрывал Лигу чемпионов, а я только начинаю свою карьеру. Я готов бороться, совершенствоваться и повышать своё мастерство. Я пока далёк от уровня своего отца, но надеюсь однажды его достигнуть», — приводит слова Ларссона ТАСС.

Хенрик Ларссон известен своими выступлениями за «Селтик», с которым дошёл до финала Кубка УЕФА, «Барселону», в составе которой он дважды выиграл испанскую Примеру и один раз Лигу чемпионов, и «Манчестер Юнайтед» с которым он выиграл АПЛ. В составе сборной Швеции Ларссон стал бронзовым призёром чемпионата мира 1994 года.

Ранее Джордан Ларссон рассказал, как нужно произносить его имя.

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