Ларссон заявил, что надеется в будущем достичь уровня своего отца

Шведский нападающий Джордан Ларссон, перешедший в московский «Спартак», рассказал , что надеется в будущем достичь уровня своего отца — легендарного форварда сборной Швеции Хенрика Ларссона.

«Понимаю, что люди сравнивают меня с отцом. Он выигрывал Лигу чемпионов, а я только начинаю свою карьеру. Я готов бороться, совершенствоваться и повышать своё мастерство. Я пока далёк от уровня своего отца, но надеюсь однажды его достигнуть», — приводит слова Ларссона ТАСС.

Хенрик Ларссон известен своими выступлениями за «Селтик», с которым дошёл до финала Кубка УЕФА, «Барселону», в составе которой он дважды выиграл испанскую Примеру и один раз Лигу чемпионов, и «Манчестер Юнайтед» с которым он выиграл АПЛ. В составе сборной Швеции Ларссон стал бронзовым призёром чемпионата мира 1994 года.

Ранее Джордан Ларссон рассказал, как нужно произносить его имя.