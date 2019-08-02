Новичок «Спартака» Ларссон рассказал, как нужно произносить его имя

Шведский нападающий Джордан Ларссон, перешедший в московский «Спартак», рассказал, как нужно произносить его имя.

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«Произношение моего имени не имеет значения, но я предпочитаю всё-таки Джордан», — приводит слова 22-летнего форварда «Чемпионат». Ларссон, являющийся сыном легендарного шведского форварда Хенрика Ларссона, перешёл в «Спартак» из шведского «Норрчёпинга». В предыдущем сезоне он записал в свой актив 11 голов в 16 матчах чемпионата Швеции. Ранее сообщалось, что Томас Цорн рассказал подробности трансфера Андре Шюррле в «Спартак».