Цорн рассказал подробности трансфера Шюррле в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал подробности перехода в команду немецкого полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

«Что касается подробностей сделки с Шюррле, это аренда с необязательным правом выкупа. До 15 мая 2020 года мы должны принять решение», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Права на 28-летнего Шюррле принадлежат «Боруссии» с 2016 года. Минувший сезон он провёл в качестве арендованного игрока в английском «Фулхэме», за который сыграл 25 матчей и забил шесть мячей. В разное время он также играл за «Майнц», «Вольфсбург», «Байер» и «Челси».

Ранее Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынке.