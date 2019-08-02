Цорн рассказал подробности трансфера Шюррле в «Спартак»

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал подробности перехода в команду немецкого полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
Цорн рассказал подробности трансфера Шюррле в «Спартак»
  • ©spartak.com

«Что касается подробностей сделки с Шюррле, это аренда с необязательным правом выкупа. До 15 мая 2020 года мы должны принять решение», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Права на 28-летнего Шюррле принадлежат «Боруссии» с 2016 года. Минувший сезон он провёл в качестве арендованного игрока в английском «Фулхэме», за который сыграл 25 матчей и забил шесть мячей. В разное время он также играл за «Майнц», «Вольфсбург», «Байер» и «Челси».

Ранее Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынке.

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