Спортивный директор «Динамо» рассказал о ходе переговоров с Н’Жи

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Роман Орещук, являющийся спортивным директором клуба Российской премьер-лиги «Динамо», заявил, что переговоры с новичком команды Клинтоном Н’Жи были непростыми.
Спортивный директор «Динамо» рассказал о ходе переговоров с Н’Жи
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«С клубом были тяжёлые переговоры, но нам удалось найти компромисс. При переговорах с игроком приходилось летать в Марсель, убеждать его, приводить аргументы, почему Клинтон должен перейти именно в наш клуб. Хорошо, что он нас услышал и принял предложение», — цитирует Орещука Sport24.

25-летний форвард Клинтон Н’Жи перешёл в московское «Динамо» из французского «Марселя», подписав контракт на четыре года.

Ранее Широков поделился мнением о трансферной политике «Краснодара».

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