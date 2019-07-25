Широков поделился мнением о трансферной политике «Краснодара»

Бывший футболист сборной России Роман Широков поставил под сомнение уровень новичков ФК «Краснодар».

«Я слышал про игроков, которых взял «Краснодар», однако выводы можно будет делать не раньше зимы. Фаворитом сезона их можно считать только на бумаге. Если бы новички «Краснодара» были настолько классными, вряд ли бы переехали в Россию. Наверное, поехали бы в большие европейские клубы», — цитирует Широкова «Чемпионат».

В нынешнее трансферное межсезонье «Краснодар» подписал форварда Маркуса Берга, а также полузащитников Реми Кабелью, Тонни де Вилену, Юнеса Намли, Кайо и Руслана Камболова.

Ранее сообщалось, что футболист ПСВ Густаво Перейро не перейдёт в «Спартак».