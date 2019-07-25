СМИ: Футболист ПСВ Перейро не перейдёт в «Спартак»

Уругвайский полузащитник Гастон Перейро не станет игроком московского «Спартака», несмотря на предварительную договорённость с клубом.

Как сообщает De Telegraaf, «Спартак» был готов заплатить €15 млн за уругвайца Гастона Перейро. Именно столько требовал нынешний клуб футболиста, голландский ПСВ. Однако, по информации источника, сделка не состоится по причине агента футболиста, Пако Касаля, который запросил слишком высокие комиссионные.

Представитель 24-летнего полузащитника уже уведомил руководство ПСВ о том, что его клиент не переедет в Россию.

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