Воронин отклонил предложение Хохлова войти в тренерский штаб «Динамо»

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Бывший игрок московского «Динамо», украинец Андрей Воронин не примкнёт к тренерскому штабу Дмитрия Хохлова.
Воронин отклонил предложение Хохлова войти в тренерский штаб «Динамо»
  • РИА Новости

«Я обсуждал с Димой Хохловым тему моего приглашения в тренерский штаб «Динамо». Мы с ним всё обсудили, обговорили, но были причины, по которым я не могу в настоящий момент принять это предложение. Я не дал отказ, однако не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе. Мы с Димой обсуждали эту тему много раз. Мне приятно, что он хотел меня видеть в команде, я тоже хотел бы поработать вместе с ним. У нас похожие взгляды, очень хотелось, но на данном этапе у меня не получается», — цитирует Воронина «Чемпионат».

В настоящее время 40-летний специалист трудится в штабе сборной Украины по футболу, которую возглавляет Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу Шюррле ведёт переговоры с клубами РПЛ.

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