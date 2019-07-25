Чемпион мира по футболу Шюррле ведёт переговоры с клубами РПЛ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может перейти в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам агента 28-летнего форварда Инго Хаспела, которые передаёт ТАСС, к его клиенту существует предметный интерес от ряда клубов из России, которые он отказался назвать.

Он отметил, что речь идёт как об аренде, так и о полноценном трансфере.

Шюррле является игроком «Боруссии» с 2016 года. Минувший сезон он провёл в аренде в английском «Фулхэме», за который сыграл 25 матчей и забил шесть мячей.

В разное время он также играл за «Майнц», «Вольфсбург», «Байер» и «Челси».

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило о подписании контракта с футболистом «Марселя» Н’Жье.