Малком остался в запасе «Зенита» на матч РПЛ с «Краснодаром»

Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» определились со стартовыми составами команд на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

С первых минут на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в составе хозяев поля выйдут: Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Юрий Жирков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Артем Дзюба, Алексей Сутормин, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.

В запасе остались Михаил Кержаков, Александр Васютин, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Лука Джорджевич и Малком.

В составе «Краснодара» на поле появятся Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Александр Мартынович, Урош Спаич, Сергей Петров, Руслан Камболов, Кристофер Ольссон, Тонни де Вильена, Юнес Намли, Реми Кабелла, Ари.

В резерве гостей остались Станислав Крицюк, Сергей Ещенко, Алексей Грицаенко, Йон Гудни Фьолусон, Дмитрий Скопинцев, Дмитрий Стоцкий, Иван Игнатьев, Маркус Берг и Магомед-Шапи Сулейманов.

Встреча начнётся в 21:30 мск.

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