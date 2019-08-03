Новые звёзды и дебют VAR в Петербурге: почему матч «Зенит» — «Краснодар» станет одним из важнейших на старте РПЛ

В субботу, 3 августа, в Санкт-Петербурге в рамках четвёртого тура РПЛ встречаются «Зенит» и «Краснодар». В этой игре за свои новые команды могут дебютировать звёздные новички Малком и Реми Кабелла. При этом гости постараются отомстить сопернику за обидное домашнее поражение в апреле. Также впервые в Петербурге будет работать система VAR. RT объясняет, почему противостояние станет одним из важнейших на старте чемпионата.

Неудобный соперник для «Краснодара» и высокая результативность

В субботу в чемпионате России состоятся сразу два матча с приставкой «топ». В первом из них в рамках столичного дерби сойдутся «Спартак» и «Динамо», а во втором «Зенит» примет «Краснодар». Действующий чемпион начал сезон успешно и на данный момент является единственной командой в РПЛ, которая ещё не теряла очков.

Победа над одним из главных конкурентов может закрепить петербуржцев на вершине и подарить им дополнительный заряд уверенности в себе. Неудача же, напротив, позитивно скажется на интриге в чемпионате и подарит возможность «Рубину» и «Ростову» обойти лидера.

При этом именно в матче с «Краснодаром» «Зенит» в прошлом сезоне практически обеспечил себе золото. За месяц до окончания первенства южане оставались, по сути, единственным коллективом, который ещё пытался сражаться с подопечными Сергея Семака за титул. И 20 апреля оппоненты встретились на юге России.

В результате болельщики стали свидетелями, пожалуй, одного из самых интригующих матчей в истории РПЛ. Команды подарили всем присутствующим великолепное зрелище, в котором нашлось место и красивым голам, и потрясающим сейвам, и даже массовой потасовке. На 91-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт благодаря дальнему выстрелу уже покинувшего клуб Маурисио Перейры, но на 95-й Артём Дзюба после подачи углового продавил Александра Мартыновича и отправил в сетку соперника победный мяч. После этого успеха стало практически очевидно, что золото петербуржцы не упустят.

Теперь же «Краснодар» попытается отомстить сопернику за то поражение. При этом последние два матча с «Зенитом» получились для южан неудачными — они дважды проиграли. Зато последнюю победу над сине-бело-голубыми подопечные Мурада Мусаева одержали именно в Петербурге в 2018 году ещё на стадионе «Петровский» благодаря голу арендованного у «Зенита» Олега Шатова.

Однако чаще всего матчи с питерцами складываются для «Краснодара» не слишком удачно. В 16 встречах южане одержали над коллективом с берегов Невы всего три победы и только одну — дома. Зато противостояния двух команд практически всегда получаются результативными. Лишь трижды оппоненты расходились без забитых мячей, и всего три раза в их соперничестве была зафиксирована ничья.

Ожидание Малкома и Кабелла

Наверняка результативным получится и грядущий матч команд. В связи с этим любопытно, какую тактику на игру изберёт Мурад Мусаев. В прошлом сезоне «Краснодар» практически всегда играл с одним нападающим на острие, но в матче прошлого тура с «Сочи» тренерский штаб неожиданно сделал ставку на дуэт Ари и Ивана Игнатьева.

В результате последний оформил дубль. После такой успешной встречи сажать молодого нападающего на скамейку запасных было бы нелогичным. При этом у Мусаева есть и перешедший из «Аль-Айна» опытный швед Маркус Берг.

С другой стороны, в матче с быстрым атакующим «Зенитом» Мусаев может предпочесть второму нападающему третьего игрока в опорную зону, чтобы питерцам сложнее было убегать к воротам Матвея Сафонова. В связи с этим в состав может вернуться Кристофер Ольссон.

Расстановка же «Зенита» вопросов практически не вызывает. Наверняка Семак сделает ставку на схему 4-4-2 с Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном впереди.

Нельзя забывать и о новичках команд. Если перешедший в пятницу в «Зенит» Малком на поле с первых минут появится вряд ли, то новобранец «Краснодара» Реми Кабелла вполне может выйти. При этом француз способен сыграть как на позиции под нападающим, так и на обоих краях атаки. В связи с этим кому-то из основных футболистов команды, возможно, придётся начать игру на скамейке запасных.

Что же касается травмированных, то обеим командам не помогут по два футболиста. У «Краснодара» это выбывшие надолго Виктор Классон и Юрий Газинский, а у «Зенита» — Олег Шатов и Игорь Смольников. Место последнего на правом краю обороны практически наверняка вновь займёт неплохо проявлявший себя в начале сезона Денис Терентьев.

Также в последнем матче с «Оренбургом» из-за повреждения был заменён Дзюба, но травма форварда оказалась несерьёзной, и к игре с «Краснодаром» он готовился в общей группе.

Счастливый судья для «Зенита»

Противостояние «Зенита» и «Краснодара» само по себе вызывает большой интерес, но ещё более ярким его может сделать система VAR. В прошлом туре она вызвала немало разговоров после дерби ЦСКА — «Локомотив», а теперь дебютирует в Санкт-Петербурге.

Обслужит же игру Алексей Еськов. Любопытно, что на старте сезона он успел поработать на матче как одной, так и другой команды. «Зенит» при его судействе обыграл «Тамбов», а «Краснодар» — «Уфу».

При этом встречи петербуржцев арбитр из Москвы обслуживал чаще всего в карьере — 31 раз. В 22 из них сине-бело-голубые одержали победу. При этом рефери ни разу не удалял с поля футболистов «Зенита» и не назначил в ворота петербуржцев ни одного пенальти, в то время как сами они пробили семь.

Не обходилось и без скандалов. Так, в апреле 2017-го «Зенит» при судействе Еськова обыграл «Урал» в первом матче на «Газпром Арене», а Алексей удалил сразу трёх футболистов екатеринбуржцев. Матчи «Краснодара» этот судья также обслуживал достаточно часто — 25 раз. В них южане шесть раз удалялись с поля, пробили те же семь пенальти и получили в свои ворота только один.