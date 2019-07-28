В «Краснодаре» рассказали, когда Кабелля может дебютировать в составе команды

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Главный тренер клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Сергей Матвеев рассказал, что новичок команды — французский полузащитник Реми Кабелля — может дебютировать в её составе уже в матче с «Зенитом» на следующей неделе.
В «Краснодаре» рассказали, когда Кабелля может дебютировать в составе команды
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Кабелля вчера провёл первую тренировку с командой. С понедельника его ждёт уже полный недельный цикл подготовки к матчу с «Зенитом», — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Матвеева, Кабелля находится в хорошем игровом тонусе и никаких проблем с адаптацией в «Краснодаре» у него возникнуть не должно.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» разгромил «Сочи» в матче третьего тура РПЛ.

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