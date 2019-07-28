В «Краснодаре» рассказали, когда Кабелля может дебютировать в составе команды
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«Кабелля вчера провёл первую тренировку с командой. С понедельника его ждёт уже полный недельный цикл подготовки к матчу с «Зенитом», — цитирует специалиста РИА Новости.
По словам Матвеева, Кабелля находится в хорошем игровом тонусе и никаких проблем с адаптацией в «Краснодаре» у него возникнуть не должно.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» разгромил «Сочи» в матче третьего тура РПЛ.