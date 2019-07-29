В «Зените» заявили, что Дзюба будет готовиться к матчу с «Краснодаром» в общей группе

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба 30 июля приступит к подготовке в общей группе игроков к матчу четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
В «Зените» заявили, что Дзюба будет готовиться к матчу с «Краснодаром» в общей группе
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых, Дзюба будет готовиться к игре в плановом режиме.

Во втором тайме встречи третьего тура чемпионата с «Оренбургом» (2:0) форвард получил травму, из-за чего был заменён. 

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 3 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало в 21:30 мск.

Ранее Аршавин ответил Дзюбе по поводу присуждения наград лучшим игрокам матчей РПЛ.

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