Точечное усиление, работа на перспективу и прибыльная продажа: как две грамотные трансферные кампании изменили «Зенит»

В январе 2019 года «Зенит» провёл одну из лучших дозаявочных кампаний в истории РПЛ. Сердар Азмун, Вильмар Барриос и Ярослав Ракицкий усилили петербургский клуб и помогли ему завоевать золотые медали российского турнира. Летом коллектив Сергея Семака успел запомниться приглашением как звёздных легионеров, так и талантливых россиян. Как сине-бело-голубые учли промахи последних лет и перестали ошибаться с трансферами — в материале RT.

Чемпионское усиление

По ходу прошлого сезона «Зенит» показал остальным клубам РПЛ пример идеальной работы в зимнее трансферное окно. В январе состав команды пополнили три футболиста, и каждый из них стал творцом победы в чемпионате России. Ярослав Ракицкий сформировал отличную пару в центре обороны с Браниславом Ивановичем и отметился важнейшими голами со штрафных. Вильмар Барриос с ходу стал бесценным элементом центральной линии и в каждой встрече выполнял огромный объём черновой работы, а Сердар Азмун и вовсе превратился в главную ударную силу коллектива. В связке с Артёмом Дзюбой иранец вновь расцвёл и на данный момент имеет в своём активе 16 голов в 21 матче за сине-бело-голубых.

Безусловно, подобное усиление невозможно было бы осуществить без серьёзных финансовых вливаний. Так, на привлечение данной тройки «Зенит» затратил в общей сложности €37 млн, что является баснословной суммой почти для всех остальных команд РПЛ. Но даже это не отменяет того факта, что селекционная служба клуба во главе со спортивным директором Хавьером Рибалтой сработала на отлично.

Пожалуй, единственным неудачным приобретением за последний год стал Клаудио Маркизио. Итальянец пополнил состав команды в сентябре, но из-за различных проблем со здоровьем толком не успел поиграть за сине-бело-голубых. В апреле у хавбека было диагностировано серьёзное повреждение колена, которое потребовало хирургического вмешательства и, как следствие, длительного восстановления.

Безусловно, «Зенит» не мог сидеть и ждать, пока возрастной спортсмен восстановится от своих тяжёлых травм, и принял решение расстаться с экс-футболистом «Ювентуса». В целом приглашение Маркизио можно было бы назвать неудачей, если бы не тот факт, что он перешёл в клуб из Санкт-Петербург на правах свободного агента, а за разрыв контракта ему выплатили минимальную неустойку. Да, это не отменяет затрат в первый год на игрока, но они не столь значительны, чтобы испытать проблемы c финансовым fair play.

Следование стратегии развития

Успех в прошедшем турнире позволил «Зениту» завоевать долгожданную путёвку в Лигу чемпионов, в которой коллектив последний раз участвовал в сезоне-2015/16. Многие ожидали, что летом петербуржцы устроят «массовую закупку» перед выступлением в главном клубном турнире Европы, но этого не произошло. Команда Сергея Семака продолжила гнуть свою линию и вновь сосредоточилась на усилении конкретных позиций.

Первым делом «Зенит» озаботился привлечением левого защитника, ведь в прошлом сезоне клуб испытывал серьёзные проблемы именно на данной позиции. Даже в своём не слишком юном возрасте Юрий Жирков здорово смотрелся на бровке, успевая как в атаке, так и в обороне, но отыграть от звонка до звонка ему помешали травмы. Подменявшие его Эльмир Набиуллин и Евгений Чернов со своими обязанностями не справились и вскоре покинули клуб.

В связи с этим сине-бело-голубые приобрели Дугласа Сантоса у «Гамбурга». Трансфер обошёлся в €12 млн, но уже с первых туров стало ясно, что бразилец более чем оправдывает затраченные на него средства. Он здорово подключается к атаке и принимает активное участие в её развитии, а также строго действует в обороне. Безусловно, в недостатки можно записать автогол в игре с «Краснодаром», но, как сказал сам Семак, это был лишь «курьёзный эпизод», который может случиться с каждым.

В остальном Сантос смотрится очень впечатляюще и уже сейчас претендует на звание одного из лучших левых защитников РПЛ. Это подтверждает и портал WhoScored, согласно которому бразилец занимает четвёртое место среди игроков данного амплуа и уступает лишь Евгению Харину («Ахмат»), Сослану Таказову («Тамбов») и Виктору Альваресу («Арсенал»).

Главным же трансфером нынешнего лета для «Зенита» и всей РПЛ стал приезд форварда «Барселоны» Малкома. В Россию не часто переходят футболисты из топ-клубов Европы, поэтому данное событие тут же получило статус знакового. Этому поспособствовали и €40 млн, которые петербуржцы выплатили каталонцам за права на игрока.

На данный момент Малком успел провести за сине-бело-голубых всего 18 минут, в связи с чем выводы делать рано. Однако уж сейчас можно смело сказать, что в будущем бразилец может принести клубу солидные средства. Так, в феврале ему исполнилось всего 22 года, что говорит о большом поле для прогресса. Если вингер успешно заиграет в «Зените» и попутно проведёт пару удачных сезонов в Лиге чемпионов, то смело может пойти на повышение за гораздо более серьёзную сумму, чем потраченные на него €40 млн.

Стоит отметить, что это касается почти всех последних приобретений «Зенита» — Сантоса, Азмуна и Барриоса. Все трое молоды и через пару лет могут оказаться в крепкой европейской команде с претензиями на высокие достидения. Из этого списка выделяется лишь Ракицкий, который был куплен в довольно зрелом возрасте (29 лет) и в будущем вряд ли получит приглашения от команд, претендующих на большие победы.

Поиски россиян

Кроме того, нельзя не упомянуть про работу «Зенита» на российском направлении. Уже в следующем сезоне в РПЛ будет введёт лимит «8 + 17», согласно которому в заявке команды должно находиться гораздо больше отечественных игроков, причём четверо из них — воспитанники собственной академии. Петербуржцы уже выкупили голкипера Александра Васютина у норвежского «Сарпсборга», а также увели у «Рубина» Алексея Сутормина.

Что касается вратаря, то его трансфер решает сразу две задачи. Во-первых, Васютюн является не только россиянином, но и воспитанником «Зенита», вследствие чего способен приблизить коллектив к соответствию новому лимиту. Во-вторых, его присутствие может стать дополнительной мотивацией для Андрея Лунёва, который в последнее время допускает слишком много ошибок. Складывается впечатление, что это уже пошло ему на пользу, ведь в играх с «Оренбургом» и «Краснодаром» он действовал вполне надёжно.

Сутормин уже успел провести за «Зенит» четыре встречи, три из которых начинал с первых минут. Пока ему не удалось ярко проявить себя, а приход Малкома вполне может поставить крест на его перспективах. Оба действуют на позиции правого вингера, но при этом сложно представить, что Семак отдаст предпочтение экс-футболисту «Оренбурга», а не «Барселоны».

Таким образом, уже в ближайшее время Алексей рискует сесть на скамейку запасных, а то и вовсе отправиться в аренду. В свете последних событий никого не удивит его возможный отъезд в «Сочи», где уже собралась целая группа из бывших представителей «Зенита».

Спасти его может разве что лимит на легионеров, согласно которому на поле одновременно не могут находиться более шести иностранцев. Сейчас в старте стабильно выходят Ракицкий, Иванович, Сантос, Барриос, Дриусси и Азмун, следовательно, появление Малкома неизменно повлечёт перевод одного из них в запас. На данный момент замена аргентинца смотрится наиболее логичной. В таком случае, бразилец займёт излюбленное место справа, а Сутормин может оказаться слева.

«Чистка» состава

После прихода на тренерский мостик Сергея Семака клуб начал активно избавляться от игроков, приобретённых в период работы Роберто Манчини и Мирчи Луческу. Так, по ходу прошлого сезона были отцеплены Евгений Чернов и Артур Юсупов, а уже нынешним летом целый ряд футболистов отправился в стан дебютанта РПЛ «Сочи», а также в «Ростов» и «Урал». Покинул команду с большим скрипом и Антон Заболотный. Автор «золотого паса» не хотел добровольно отправляться в аренду на побережье Чёрного моря, но передумал.

Однако если все летние продажи принесли «Зениту» суммарно менее € 10 млн, то зимой коллектив показал, как можно зарабатывать на своих футболистах. Летом 2017-го он приобрёл Леандро Паредеса у «Ромы» за € 23 млн, а зимой 2019-го отдал его в «Пари Сен-Жермен» за € 40 млн. Таким образом, трансфер аргентинца стал вторым самым прибыльным в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Дороже расставались лишь с Халком (€ 55 млн), когда тот уходил в китайский «Шанхай СИПГ».

При этом стоит отметить, что на данный момент «Зениту» ещё не удалось завершить чистку состава и в ближайшее время руководителям предстоит много работы. На данный момент в коллективе числится 14 легионеров, что заметно превышает допустимый предел на будущий сезон. Таким образом, в скором времени клубу придётся расстаться как минимум с шестью игроками, одним из которых наверняка станет Эрнани. Бразилец был приобретён в эпоху Луческу, но в последнее время всё больше скитается по арендам.

Также весьма шаткое положение у Луки Джорджевича, Роберта Мака, Эмилиано Ригони, Матиаса Краневиттера и Михи Мевли. Первый на протяжении последних шести лет ездит по арендам и не входит в планы Семака, а остальные по разным причинам не оправдали доверие тренера. При этом последнее трио наверняка вызывает наибольшее разочарование у боссов «Зенита». На их трансферы было суммарно потрачено €25 млн, но теперь клуб вряд ли сможет вернуть хотя бы половину от этих средств.