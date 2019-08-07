«Для «Краснодара» всё не так безнадёжно»: Шалимов о матче с «Порту», об уверенности Сафонова и о мечте Галицкого

«Краснодар» имеет шансы пройти «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер команды Игорь Шалимов. По его словам, вице-чемпион Португалии сейчас не настолько силён, как прежде. Специалист также отметил, что подопечные Мурада Мусаева пока не демонстрируют свой фирменный футбол, прокомментировал уверенную игру Матвея Сафонова и предположил, когда может осуществиться мечта владельца клуба Сергея Галицкого.

«Если удастся забить — будет вообще замечательно»

— Убедили ли вас первые матчи РПЛ, что «Краснодар» готов к старту в Лиге чемпионов?

— На данный момент это не та команда, к которой мы привыкли по последнему сезону. «Краснодару» всегда были присущи быстрая игра в одно-два касания, создание большого количества моментов, прессинг при потере мяча. Сейчас этого нет, что связано с приходом большого количества новичков. Все они, кроме Руслана Камболова, который, на мой взгляд, очень хорошо вписался в состав, выделяются именно индивидуальными качествами. А «Краснодар» в последние годы был силён всё-таки командной игрой. Пока я её не вижу, но подопечные Мурада Мусаева обладают большим потенциалом.

— В чём преимущество «Краснодара» перед «Порту»?

— Во-первых, в России уже стартовал чемпионат, а в Португалии — ещё нет. Это очень важный момент. К тому же «Порту» покинули сразу несколько ведущих футболистов. У соперника тоже есть проблемы. И если сравнить трудности команд, то получится, что всё не так безнадёжно для «Краснодара». Да, «Порту» — опытный еврокубковый боец, в клубе отлично работает селекция, но...

— Какие ещё козыри у «Краснодара»?

— В последнее время мы привыкли к тому, что «драконы» выигрывают своё национальное первенство и напрямую отбираются в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Порту» уступил золото «Бенфике», и это говорит о том, что не всё так хорошо, как было раньше.

— То есть «быкам» можно расслабиться...

— Конечно, нет, но, видимо, «Порту» сейчас не настолько силён, как в матчах с «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА. Тогда сыгранные и мощные португальцы были явными фаворитами. Повторюсь, если взять все проблемы соперников, я бы уравнял шансы в противостоянии «Порту» и «Краснодара».

— Не секрет, что «Краснодар» очень зависим от своей тактики. Кажется, команда просто не умеет играть вторым номером.

— Это не так. Дело в том, что в РПЛ подопечные Мусаева могут демонстрировать фирменный футбол, что в еврокубках удаётся не всегда. Там встречаются команды настолько высокого уровня, что просто забирают мяч себе и не отдают сопернику. Но в прошлом сезоне мы видели, как грамотно «Краснодар» действовал вторым номером в противостоянии с «Байером» и «Валенсией», включая позиционную оборону. Команда забила немало мячей в ходе быстрых атак, при этом так и не сумела отличиться после розыгрыша стандартного положения.

— В чём заключается особая опасность для «Краснодара» в матче с «Порту»? Где находится ахиллесова пята команды?

— Нет такого, чтобы было волнение за какую-то определённую зону. Первый матч «Краснодар» играет дома, и в нём очень важно не пропустить. В какой-то мере даже счёт 0:0 устроит команду больше, чем результативная ничья, хотя, конечно, в Португалии придётся непросто. А если удастся ещё и забить — будет вообще замечательно. А в Краснодаре южан погонит вперёд переполненный стадион. Сражаться будут все.

«Краснодар» пока не играет в тот футбол, который мы привыкли видеть»

— Как оцените дебют Реми Кабеллы в матче с «Зенитом»?

— В настоящий момент я бы не стал говорить о его игре ни хорошо, ни плохо. Могу только сказать, что «Краснодар» в последние годы практически не ошибался с покупкой легионеров. А если за Кабеллу заплачены такие деньги (€12 млн, по сведениям Transfermarkt. — RT), то он точно является высококлассным футболистом. Вопрос только в том, сколько времени Кабелле потребуется на адаптацию.

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— По матчу с «Зенитом» сложилось впечатление, что Юнес Намли постоянно тащит мяч вперёд, даже если ситуация этого не требует. Не станет ли манера игры полузащитника проблемой для «Краснодара»?

— Судить об этом можно будет только на турнирной дистанции. Уверен, «Краснодар» в конце концов поймает игру, к которой все мы привыкли. Но сейчас для Сергея Галицкого самое главное — пробиться в группу Лиги чемпионов. И все летние покупки клуба направлены именно на решение этой задачи. Это абсолютная игра ва-банк.

— Ари в составе южан пока незаменим. Как считаете, есть ли шансы увидеть в старте Ивана Игнатьева или, скажем, двух этих игроков в паре?

— Есть, но, рассуждая о «Краснодаре», всё-таки нельзя забывать о стиле команды. Поэтому, когда Игнатьев выходит в основе, Ари становится не вторым форвардом, а опускается на позицию «десятки», которую раньше занимал условный Маурисио Перейра. Но всё же сам уругваец на ней смотрелся лучше, чем натурализованный бразилец. Мусаеву в данной ситуации виднее. Самое главное, что тренерский штаб, даже выпуская Игнатьева, не станет отходить от своего стиля. Это даёт надежду на то, что «Краснодар» вернётся к своей игре.

— Стоит ли вообще ждать от Мусаева экспериментов? Вдруг он попытается удивить соперника.

— Он не будет отходить от своей традиционной расстановки. Это может произойти, только если «Краснодар», не дай бог, будет проигрывать. Тогда в концовке выйдут и Игнатьев, и Магомед-Шапи Сулейманов. Нужно будет просто отыгрываться. А до начала игры южане будут придерживаться своей структуры. Тем более чем-то удивить в современном футболе очень сложно. Уверен, в «Порту» прекрасно понимают, как именно сыграет бронзовый призёр чемпионата России.

— Кристофер Ольссон, кажется, обладает двумя сердцами, но при этом не слишком хорош в продвижении атак. Есть ли ему альтернатива в полузащите «Краснодара»?

— Считаю, сейчас не нужно искать альтернативу шведу. Повторюсь, «Краснодар» — команда качественная, но пока не играет в тот футбол, который мы привыкли видеть. Скорее всего, она к нему придёт, но уже в РПЛ. Конечно, хочется верить, что южане пробьются и в групповой этап Лиги чемпионов. В таком случае подопечных Мусаева ждут очень тяжёлые матчи. И там о каком-то фирменном стиле «Краснодара» мы уже рассуждать не будем, поскольку соперники заставят играть так, как выгодно им. Они просто заберут мяч и не отдадут его. Но «Краснодару» очень важно попасть в группу. А для начала нужно проходить «Порту».

«За Сафонова в преддверии Лиги чемпионов абсолютно спокоен»

— Матвей Сафонов занял место в воротах «Краснодара» лишь в прошлом сезоне, но действует практически безошибочно. Он обладает такими же крепкими нервами, как Игорь Акинфеев?

— Да, действительно, их можно сравнить по психотипу. Лично не знаком с Акинфеевым и не работал с ним, но в его действиях на поле чувствуется уверенность в себе. Например, он может не прыгать на публику, а спокойно сделать несколько шагов в сторону и поймать мяч. Настолько же уверен в себе Сафонов, хотя сравнивать их нельзя в силу возраста. Но за Матвея в преддверии старта «Краснодара» в Лиге чемпионов я абсолютно спокоен.

— А ведь Сафонов дебютировал в первой команде «Краснодара» при вас.

— Да, в домашнем матче с «Амкаром» в 2017-м. Матвею было 18 лет. Тренер по вратарям, который много работал с Сафоновым, уже тогда уверенно заявил, что его спокойно можно ставить. Так и получилось.

— В прошлом сезоне болельщики часто ругали Александра Мартыновича и Уроша Спайича. На старте сезона команда пропустила уже четыре мяча. Не вызывает ли у вас опасений центр обороны «Краснодара»?

— Они сыгрались ещё в прошлом году. А какие у них ошибки? Мы говорим о начале атаки или об игре при контрвыпадах соперника? Это ведь разные вещи. Я считаю, что в плане начала атак они в РПЛ уступают только двум дуэтам: Ярославу Ракицкому и Браниславу Ивановичу из «Зенита» и Самуэлю Жиго с Георгием Джикией из «Спартака». Низом и Мартынович, и Спайич играют отлично. Это хорошая пара защитников.

— Как относитесь к разговору о том, что «Краснодар» предал собственную идею об 11 воспитанниках в составе и закупился легионерами?

— Вообще считаю, Галицкий не заслужил никаких упрёков, исходя из того, что он делает. Да, конечно, он может мечтать об этом. Но вряд ли Галицкий имел в виду, что 11 воспитанников будут играть в основе в возрасте 20—22 лет. Сейчас их трое: Игнатьев, Сафонов и Сулейманов. И это самое талантливое поколение южан — 1999 год рождения. А вот когда им будет по 28, могут появиться новые звёздочки, которые будут сильнее легионеров. Тогда и поговорим об 11 воспитанниках.