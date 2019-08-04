«Пропущенный мяч — курьёзный эпизод»: что говорили тренеры после матча «Зенит» — «Краснодар»

Не стоит думать, что Малком в одиночку будет решать исходы всех матчей. Об этом после встречи с «Краснодаром» заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Он также рассказал, будет ли автор автогола Дуглас Сантос подвергнут санкциям, и признался, что не до конца удовлетворён результатом. При этом наставник южан Сергей Матвеев прокомментировал спорный эпизод перед голом Артёма Дзюбы и поделился мнением о дебюте Реми Кабелла.

«Сложно сказать, что сыгрались на 100%»

По окончании центрального матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) наставники «Зенита» и «Краснодара» ответили на вопросы журналистов. Первым к представителям СМИ вышел номинально главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев, который традиционно замещает на пресс-конференциях Мурада Мусаева. Специалист оценил справедливость результата, рассказал о новичке коллектива Реми Кабелла и поделился мнением о встрече с «Порту» в квалификационном турнире Лиги чемпионов.

— Как оцените выступление «Краснодара» в прошедшем матче?

— Наверное, есть смысл рассматривать игру команды по каждому тайму в отдельности. Первый был лучше, а второй — хуже. Итоговая ничья является более чем справедливым результатом. Видели, что «Зенит» доминирует, надеялись, что с выходом Берга всё изменится. Усталости не ощущаем. Ничья с чемпионом страны — неплохой результат.

— В первом тайме Урош Спайич спас свои ворота после опасного удара Ярослава Ракицкого со штрафного. Тот факт, что защитник располагался на «ленточке», — домашняя заготовка?

— Да, пробовали такой вариант на тренировках. Он сработал.

— Почему Тони Вилена действовал ближе к правому краю?

— Так было задумано. Он должен был располагаться справа от Руслана Камболова, помогать ему. В свою очередь, Реми Кабелла занял место слева и хорошо взаимодействовал с Юнесом Намли.

— У вас не вызывает беспокойства физическая форма Кабелла?

— Он в хорошем тонусе. До настоящего момента он провёл 75 минут за «Сент-Этьен». Его выход на поле не был рискованным.

— На ваш взгляд, Бранислав Иванович нарушил правила на Вилене в эпизоде с ответным голом «Зенита»?

— Не смотрел повтор данного момента. Так что не могу это комментировать.

— Можно ли назвать матч с «Зенитом» репетицией перед битвой с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов?

— В игре с чемпионом страны сложно что-то моделировать. Получилось так, как получилось. Нам предстоит встреча с сильным соперником. В этом плане матч с «Зенитом» был полезен.

— В межсезонье состав «Краснодара» претерпел серьёзные изменения. Команда успела сыграться за прошедшие четыре тура?

— Сложно сказать, что сыгрались на 100%. Но можно однозначно заявить, что мы движемся вперёд.

— «Краснодар» как-то особенно готовился к появлению на поле экс-нападающего «Барселоны» Малкома?

— Рассматривали, что бразилец может появиться на замену, но конкретных приготовлений под него не было.

«Не могу сказать, что удовлетворён результатом»

В отличие от своего визави, главный тренер действующих чемпионов России не был доволен итогом встречи четвёртого тура. Сергей Семак ответил на вопросы о дебюте экс-футболиста «Барселоны» Малкома, рассказал, почему Дуглас Сантос вышел на непривычном для себя правом фланге обороны, а также прокомментировал возможную продажу словацкого хавбека Роберта Мака.

— Ваши впечатления от матча с «Краснодаром»?

— В первом тайме была осторожная игра. Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. При этом практически не позволяли ему создавать опасные моменты у ворот, зато сами действовали остро. Во второй половине пропустили курьёзный гол, но отыгрались в самой концовке. Без сомнения, это радует, но не могу сказать, что удовлетворён результатом.

— Почему этот матч оказался настолько непохожим по содержанию на тот, что состоялся во втором круге прошлого сезона?

— Игры складываются по-разному. Обе команды действовали дисциплинированно и с оглядкой на оборону, было мало разрывов между линиями.

— Как оцените выступление своих подопечных?

— Мне понравилось, как мы сыграли в защите. Что касается нападения, то первые 45 минут провели не так ярко. Затем всё стало значительно лучше.

— Почему Дуглас Сантос вышел на правый фланг обороны?

— Денис Терентьев получил травму, а Игорь Смольников пропустил слишком много времени и в преддверии этой встречи тренировался только два дня. Был лишь один выход из ситуации. Сантосу было нетрудно закрыть эту позицию. А пропущенный мяч — курьёзный эпизод. Такое иногда случается.

— Что делают с футболистом, который становится автором такого автогола?

— Абсолютно ничего. Это может случиться с каждым. Надо больше забивать, и такой курьёзный эпизод не повлияет на исход встречи.

— Рассматривали вариант с использованием Алексея Сутормина на этой позиции?

— Для него роль защитника не совсем привычна, он атакующий игрок. Одно дело — действовать на фланге в пятёрке защитников, другое — в четвёрке.

— Стоило ли с ходу выпускать Малкома?

— Мы прекрасно понимаем, что ему нужно набирать форму и почувствовать атмосферу стадиона. Мы дали ему столько времени, сколько посчитали нужным. Ему необходимо и тренироваться, и играть. Думаю, он будет прибавлять и смотреться лучше. Это молодой футболист. Не стоит думать, что Малком в одиночку будет решать исход всех матчей. У него есть хорошие качества, перспектива.

— В преддверии встречи вы говорили, что должны побеждать «Краснодар». Кому именно?

— Болельщикам, клубу. Но не всегда всё получается. Сегодня матч завершился вничью.

— В концовке Бранислав Иванович пошёл в атаку. Как оцените его действия в нападении?

— Положительно. Мы рисковали, нам было необходимо оказывать давление на оппонента. Всегда лучше, когда впереди на одного игрока больше.

— Роберт Мак не попал в заявку на матч с «Краснодаром». Это говорит о том, что в скором времени он покинет клуб?

— Из-за болезни Мак не провёл ни одной тренировки с командой. Относительно будущего ничего сказать не могу. В настоящий момент Роберт находится в лазарете.