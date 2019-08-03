Удаление Понсе, дебют Шюррле и сейвы Максименко: «Спартак» и «Динамо» впервые за 13 лет ушли с поля без забитых мячей

«Спартак» и «Динамо» не смогли поразить ворота друг друга в матче четвёртого тура РПЛ. При этом красно-белые около часа игрового времени вынуждены были действовать в меньшинстве из-за удаления Эсекьеля Понсе. После перерыва Олег Кононов выпустил на поле чемпиона мира Андре Шюррле, а от поражения хозяев спас Александр Максименко, который совершил несколько красивых сейвов.

Неудобная статистика для «Динамо» и кадровая революция в «Спартаке»

Противостояние «Спартака» и «Динамо» стало одним из главных в четвёртом туре наряду с матчем «Зенит» — «Краснодар». При этом принципиальным соперникам предстояло встретиться в августе уже второй сезон подряд. В прошлом году красно-белые также принимали принципиального соперника на «Открытие-Арене» и одержали победу — 2:1. Александр Максименко тогда умудрился пропустить с чужой половины поля.

Однако спустя год состав «Спартака» сильно изменился. Из участников той встречи в команде осталось лишь пятеро футболистов, включая выходивших на замену: Максименко, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Самуэль Жиго и Лоренсо Мельгарехо. При этом последний также близок к уходу из клуба. Давно покинул Россию и любимец фанатов Массимо Карреры.

Буквально за несколько дней до матча красно-белые продали Фернандо и Луиса Адриано, что создавало Олегу Кононову серьёзные проблемы. С уходом бразильцев «Спартак» остался практически без вариантов в линии нападения (кроме Эсекьеля Понсе выпускать тренерскому штабу было просто некого) и на позиции атакующего полузащитника. Уход во многом конструирующего игру команды Фернандо некоторые болельщики вовсе посчитали трагедией.

Впрочем, в пятницу клуб объявил о подписании сразу двух новичков: нападающего Йордана Ларссона и способного сыграть на обоих флангах атаки чемпиона мира Андре Шюррле. Но в то, что эти игроки отправятся с корабля на балл и сходу попадут в стартовый состав на дерби, верилось с трудом.

В результате немец всё же оказался в запасе, а вот швед в заявку не попал. На позиции же Фернандо получил возможность сыграть Жано Ананидзе, которого болельщики стали забывать. Безусловно, для грузина это был шанс вновь проявить себя и доказать, что новый контракт с ним был подписан неслучайно.

«Динамо» же комплектацию к новому сезону завершило куда раньше. Разве что неделю назад состав команды пополнил нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жье, но наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов накануне игры подчеркнул, что камерунец «не встроен в команду и не готов физически».

С одной стороны, шансы «Динамо» на успех в матче с перестраивающимся на ходу «Спартаком» смотрелись едва ли не предпочтительнее. С другой, на стороне красно-белых была статистика. После памятного разгромного поражения в ноябре 2012-го — 1:5, итогом которого стала отставка Унаи Эмери, красно-белые уступили «Динамо» лишь один раз в десяти матчах при восьми победах.

При этом единственная за семь лет победа была одержана бело-голубыми как раз на «Открытие-Арене» в последнем туре сезона-2017/18 и оставила «Спартак» без серебра и путёвки в групповой этап Лиги чемпионов.

Наконец, дополнительной интриги дерби придавало наличие в составе соперников бывших игроков команд. В «Динамо» летом перешёл экс-капитан «Спартака» Сергей Паршивлюк. Цвета красно-белых же защищают Роман Зобнин и Александр Ташаев.

Активное начало «Спартака» и моменты «Динамо»

Красно-белые задали очень высокий темп и прижали соперника к воротам. Однако первый опасный момент в матче создали именно бело-голубые. Артур Юсупов из-за пределов штрафной пробил опасно, но Максименко вытащил мяч из-под перекладины.

Динамовцы в целом ожидаемо сделали ставку на контратаки, и это выглядело логичным. Гости не единожды ловили подопечных Кононова на излишнем увлечении атакой и убегали вперёд лёгкой группой, состоящей из Кирилла Панченко, Себастьяна Шиманьски, Рамиля Шейдаева и Жоаозиньо. Впрочем, моментов у ворот Максименко всё равно было немного. Помимо удара Юсупова можно вспомнить разве что выстрел Шейдаева в крестовину с линии штрафной.

Шансов отличиться практически не было и у «Спартака», несмотря на всё давление со стороны красно-белых. Порой хозяева вынуждали соперников играть буквально на отбой, но оборона гостей держалась, хотя и трещала по швам.

А на 34-й минуте состоялось событие, котором во многом сломало игру «Спартаку». Понсе после заброса в штрафную слишком жёстко пошёл в единоборство с Антоном Шуниным и буквально врезался в него ногой. Судья Владислав Безбородов решил, что игрок действовал с риском нанести травму коллеге, и показал ему красную карточку. Так красно-белые остались без единственного форварда.

Неудивительно, что оставшуюся часть тайма на чужой половине поля провело именно «Динамо», однако и в концовке первой половины встречи в целом обошлось без реальных моментов.

Давление гостей и контратаки хозяев

Разумеется, Кононов не мог оставить команду вовсе без нападающих и после перерыва вынужден был бросить в бой Шюррле. Забегая вперёд, немец отведённый ему тайм провёл в целом неплохо. Чемпион мира пытался прессинговать защитников на чужой половине поля и часто был вынужден идти в дриблинг. Регулярно смещался он и на родные фланги.

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Самым опасным моментов с участием именитого новичка стал плотный удар в нижний угол из-за пределов штрафной, увенчавший сольный проход. В другом эпизоде Андре решился на удар с достаточно острого угла, с которым без проблем справился Шунин.

Однако куда больше шансов было у действовавшего в большинстве «Динамо». Сперва Панченко после подачи корнера головой пробил чуть выше ближней девятки, а затем несколько раз выше всяких похвал действовал Максименко. Болельщики не могли сдержать эмоций, когда молодой вратарь невероятным образом парировал выстрел Юсупова в ближнюю девятку, а также справился с хитрым выстрелом Паршивлюка в дальний угол.

Хохлов явно чувствовал, что это дерби можно, наконец, выиграть, и в середине тайма бросил в бой новичка Н’Жье, Абдула Теттеха, а также высокого Вячеслава Грулёва. К слову, Н’Жье, в отличие от Шюррле практически ничем проявить себя не успел.

«Спартак» ответил выходом на левый фланг свежего Мирзова. Резиуан вступил в игру достаточно активно и в целом помог красно-белым наладить хотя бы какую-то контригру. Активен был и Зелимхан Бакаев, но в концовке полузащитника откровенно покинули силы.

Финальный свисток арбитра зафиксировал первую за 13 лет нулевую ничью в матчах этих команд. В последний раз соперники уходили в дерби с поля без забитых мячей ещё в мае 2006-го. Однако стоит признать, что игру «Спаратка» стоит разделять на до и после удаления Понсе.