Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч с «Динамо»

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Московские «Спартак» и «Динамо» огласили стартовые составы на столичное футбольное дерби, которое состоится в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч с «Динамо»
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Как сообщает пресс-служба «Спартака» в Twitter, с первых минут на поле выйдут Александр Максименко, Андрей Ещенко, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Джано Ананидзе, Александр Ташаев, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. 

Новички команды Андре Шюррле и Резиуан Мирзов начнут матч на скамейке запасных.

У «Динамо» же в стартовом составе сыграют Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Тони Шунич, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Шарль Каборе, Константин Рауш, Себастьян Шиманьски, Кирилл Панченко и Рамиль Шейдаев.

Встреча состоится 3 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00.

Ранее Андрей Тихонов прокомментировал комплектацию «Спартака».

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