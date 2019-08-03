Тихонов прокомментировал комплектацию «Спартака»
- РИА Новости
«Формировать команду нужно в межсезонье, чтобы у главного тренера была возможность потренировать, а у игроков — провести определённое количество тренировок вместе, притереться друг к другу. Необходимо время, чтобы понять, где они и во что играют», — цитирует Тихонова ТАСС.
Также бывший игрок московского «Спартака» добавил, что не знает, чего ожидать от команды в ближайших матчах.
Ранее сообщалось, что футболист АЗ Тиль вылетел в Россию.