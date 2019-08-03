Тихонов прокомментировал комплектацию «Спартака»

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Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что клубу необходимо было предпринимать шаги на трансферном рынке до начала сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Тихонов прокомментировал комплектацию «Спартака»
  • РИА Новости

«Формировать команду нужно в межсезонье, чтобы у главного тренера была возможность потренировать, а у игроков — провести определённое количество тренировок вместе, притереться друг к другу. Необходимо время, чтобы понять, где они и во что играют», — цитирует Тихонова ТАСС.

Также бывший игрок московского «Спартака» добавил, что не знает, чего ожидать от команды в ближайших матчах.

Ранее сообщалось, что футболист АЗ Тиль вылетел в Россию.

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