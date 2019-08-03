«Удаление Понсе — игровой момент»: Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»

Момент с удалением Эсекьеля Понсе был игровым, нападающий не хотел врезаться в Антона Шунина. Об этом после матча с «Динамо» заявил главный тренер «Спартака» Олег Кононов. Также он назвал риском выход на поле новичка Андре Шюррле и поблагодарил подопечных за самоотверженность. В свою очередь, наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов пожаловался на нехватку точности в завершающей стадии атак.

«Ребята отдали все силы, но победить не удалось»

Матч между «Спартаком» и «Динамо» получился достаточно боевым, как и подобает дерби, но при этом завершился без забитых мячей. Впервые за 13 лет в противостоянии была зафиксирована нулевая ничья. Наставника красно-белых Олега Кононова она вряд ли удовлетворила. С другой стороны, почти час игрового времени его подопечные вынуждены были провести в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе.

— Непростой матч. Ребята отдали все силы, но победить не удалось. Было сложно с учётом определённых обстоятельств, которые сложились у нас, имею в виду уход многих игроков. Двое покинули «Спартак» только на этой неделе. Трудности возникли, но хочу поблагодарить подопечных за игру и за то, как они действовали. Во втором тайме играли организованно. Благодарю их за сплочённость.

— Планировали выпускать Андре Шюррле или это был своего рода риск?

— Риск, ведь только вчера он провёл первую тренировку в составе команды. Но игра складывалась таким образом, что нам просто необходим был футболист, который будет стараться искать свободные зоны на чужой половине, чтобы у нас появились возможности для контратак.

— Удаление Эсекьеля Понсе было справедливым?

— Это был абсолютно игровой момент. Понсе — парень настойчивый и всегда идёт до конца. Здесь имел место игровой эпизод. Эсекьель просто не видел Антона Шунина, думал, что тот остался в воротах и не идёт на выход. Но если бы он заметил голкипера, то, конечно, не пошёл бы в такой стык.

— Почему ещё одного новичка команды, Йордана Ларссона, не оказалось в заявке?

— У вас немного неточная информация. Он только подписал контракт, и мы не успели его заявить.

— Кто теперь будет играть в атаке «Спартака» с учётом возможной длительной дисквалификации Понсе?

— У нас есть кем его заменить, ведь пришли Ларссон и Шюррле. Они футболисты немного другого плана — более быстрые, скоростные, но мы и брали их с учётом этих качеств. Так что проблем не будет.

— О чём говорили с подопечными в перерыве?

— Безусловно, хотели победить. Обсуждали допущенные в первом тайме ошибки. К сожалению, мы недостаточно организованно действовали в отборе. Именно этому было посвящено моё выступление. Также настраивал ребят на игру во второй половине.

— «Спартак» не может забить с игры уже четвёртую игру подряд. Вас это беспокоит?

— Это беспокоит всех. Меня в первую очередь, игроков, руководство, болельщиков. Надеюсь, следующие матчи принесут нам удовлетворение от голов и побед.

— Как оцените игру Александра Ташаева и почему решили выпустить именно его на левый край полузащиты?

— Говорить не буду, потому что оценки даю уже на разборе игры. Выбор пал на Сашу, поскольку он хорошо тренировался, хотел попасть в состав — и получил это место. Тем более он играл с «Динамо». Все эти факторы для нас сошлись воедино, ведь матчи с бывшими командами для футболистов порой получаются особенно удачными.

— Довольны ли выходом на замену Резиуана Мирзова?

— Дело в том, что в настоящий момент он находится под серьёзными нагрузками. Вчера на пресс-конференции он сам говорил, что проводит по две-три тренировки в день. Поэтому где-то мы опасаемся давать ему больше игрового времени. Главное, чтобы обошлось без травм. А к следующим матчам Резиуан подойдёт в лучшей форме.

— Зелимхан Бакаев и Аяз Гулиев постоянно получают жёлтые карточки. Как пытаетесь бороться с этим?

— Идёт постоянная работа. Надеюсь, добьёмся своего — и регулярные карточки уйдут. Это всё из-за чрезмерно вспыльчивого характера.

— Сегодня потенциальный новичок «Спартака» Гус Тиль уже присутствовал на матче...

— Это не ко мне вопрос. Давайте дождёмся официального объявления.

— Состоялась ли у вас встреча с болельщиками после матча с «Тамбовом»?

— Мы регулярно встречаемся и будем встречаться в дальнейшем. Атмосфера на трибунах сегодня была прекрасная. Жаль, что не выиграли, но показали характер.

«Нам просто не хватило точности, нужно было играть поточнее»

Недоволен был и Дмитрий Хохлов, ведь его «Динамо» даже в большинстве не смогло одержать победу над «Спартаком», хотя создало несколько опасных моментов.

— Не сказал бы, что в большинстве сыграли слабо, нам просто не хватило гола. Явных моментов не было, но имелись подходы. Нужно было играть поточнее. Ну и «Спартак» в целом неплохо оборонялся.

— Насколько тяжело было угадать стартовый состав соперника с учётом изменений в команде?

— Конечно, состав «Спартака» определить было сложно, но нам практически это удалось. Не угадали только по двум позициям: в защите и полузащите. Но отталкивались всё же от своей игры. Не было никакого смысла гадать на кофейной гуще, кого выпустит на поле Кононов.

— Как чувствует себя в «Динамо» экс-капитан «Спартака» Сергей Паршивлюк?

— Он здорово адаптировался в коллективе. Мне нравится, как он вписался в команду по игровым и человеческим качествам. Могу сказать, что Сергей становится одним из лидеров «Динамо».

— Как оцените дебют в составе «Динамо» Клинтона Н’Жье?

— Он может играть на нескольких позициях. Не знаю, почему люди решили, что он исключительно чистый форвард. Переубеждать никого не собираюсь. Он может играть гораздо сильнее. Всё-таки у него был перелёт на 16 с лишним часов. Но мы всё равно решили дать ему возможность провести на поле хоть какое-то время.