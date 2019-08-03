Тренер «Динамо» оценил игру Паршивлюка и Н'Жье в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил игру новичков команды защитника Сергея Паршивлюка и нападающего Клинтона Н'Жье.

«Сергей хорошо вписался. Мне нравится как он вписался и по игровым, и по человеческим качествам. Он становится одним из лидеров «Динамо», — сказал специалист.

Он также объяснил, что дебютанта бело-голубых Н'Жье он перевёл на фланг, так как тот способен играть на нескольких позициях. По словам наставника, он не собирается переубеждать людей, которые считают, что форвард сыграл слабо в конкретной игре.

«Он может играть гораздо сильнее. Всё-таки у него был перелёт на 16 с лишним часов. Но мы всё равно решили дать ему возможность провести на поле хоть какое-то время», — сказал Хохлов.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее экс-судья Сергей Хусаинов заявил, что арбитр матча с «Динамо» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака».