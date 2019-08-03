Хусаинов заявил, что арбитр матча с «Динамо» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»
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«Жиго хватал Грулёва в штрафной «Спартака». Нужно было ставить пенальти», — приводит слова Хусаинова «Чемпионат».
Эпизод произошёл на 82-й минуте. После удара Жоазиньо с дальней дистанции мяч отскочил в штрафную площадь, где защитник «Спартака» Самуэль Жиго в борьбе с Вячеславом Грулёвым повалил хавбека «Динамо» на газон, однако главный арбитр встречи Владислав Безбородов оставил данный эпизод без каких-либо санкций.
Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась вничью — 0:0.
Ранее сообщалось, что московское дерби «Спартак» — «Динамо» посетили более 34 тыс. зрителей.