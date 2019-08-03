Хусаинов заявил, что арбитр матча с «Динамо» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

Бывший футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение, что в ворота московского «Спартака» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» должен был быть назначен пенальти.

«Жиго хватал Грулёва в штрафной «Спартака». Нужно было ставить пенальти», — приводит слова Хусаинова «Чемпионат».

Эпизод произошёл на 82-й минуте. После удара Жоазиньо с дальней дистанции мяч отскочил в штрафную площадь, где защитник «Спартака» Самуэль Жиго в борьбе с Вячеславом Грулёвым повалил хавбека «Динамо» на газон, однако главный арбитр встречи Владислав Безбородов оставил данный эпизод без каких-либо санкций.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась вничью — 0:0.

Ранее сообщалось, что московское дерби «Спартак» — «Динамо» посетили более 34 тыс. зрителей.