Приезд Тиля, сорвавшиеся проводы Фернандо и подарки для Федуна: что осталось за кадром матча «Спартак» — «Динамо»

Столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» прошло без инцидентов и беспорядков. Болельщики обеих команд не стали критиковать своих футболистов и тренеров и устроили на трибунах красочное шоу. Кроме того, на стадион прибыл потенциальный новичок красно-белых Гус Тиль, а покинувший «Спартак» полузащитник Фернандо специально вернулся из Китая, чтобы попрощаться со своей бывшей командой.

Федун

С начала этого сезона столичный «Спартак» не радует своих фанатов победами и не сходит с первых полос всех спортивных СМИ. После сенсационного поражения в Саранске от «Тамбова» негативная риторика в адрес владельца клуба Леонида Федуна достигла критического уровня. Болельщики просили Федуна продать «Спартак» и требовали немедленного возвращения экс-наставника красно-белых Массимо Карреры. В связи с этим появление первого лица клуба вызвало на стадионе настоящий ажиотаж.

Так, один из преданных поклонников итальянского специалиста буквально упал перед бизнесменом на колени с просьбой рассмотреть возможность продления контракта с Каррерой. Другие же к общению с функционером подошли с иронией.

Известный в кругах красно-белых фанат «Спартака» Николай Сурин преподнёс Федуну футболку с изображением ещё одного бывшего тренера москвичей Дмитрия Аленичева. Однако столь полярные проявления так и остались без комментариев. Бизнесмен не стал общаться даже с прессой и, посетив раздевалку команды после финального свистка, покинул стадион.

Нежданные гости

Встреча «Спартака» и «Динамо» ожидаемо привлекла внимание первых лиц российского футбола, однако появление некоторых гостей стало для болельщиков и журналистов приятным и неожиданным сюрпризом.

Посмотреть на игру своих бывших команд прибыл в Тушино экс-хавбек сборной России Александр Самедов. Полузащитник, объявивший о завершении игровой карьеры за несколько дней до дерби, признался, что привыкает смотреть футбол с трибуны и пробует свои силы в качестве эксперта. После матча экс-футболист разобрал ключевые эпизоды встречи, отметив, что поддерживал «Спартак».

«Если бы не удаление, уверен, игра сложилась бы совсем по-другому. Во втором тайме были моменты и у тех, и у других. Игра была довольно открытой. Я думаю, ничья не пойдёт на пользу командам, все хотели победить» — рассказал журналистам Самедов.

Самым трогательным моментом встречи стало появление на поле новорождённого сына Лукаса Айртона. Молодой отец вышел с ним на поле перед стартовым свистком.

🔥 Айртон выходит на игру #СпартакДинамо со своим сыном на руках 😍 pic.twitter.com/gpZdrgxs0g — СЭ Спартак (@spartak_se) 3 августа 2019 г.

Приехал на стадион и другой спартаковский бразилец — Фернандо. Хавбек, расторгнувший контракт с клубом, в начале недели специально вернулся в Москву, чтобы в перерыве встречи с «Динамо» попрощаться с фанатами, однако насыщенный столичный трафик не позволил планам осуществиться — бывший легионер красно-белых опоздал на запланированное совместное с клубом мероприятие.

Ажиотаж вокруг новичков

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн перед матчем с «Динамо» сделал подарок поклонникам команды. Накануне встречи с принципиальным соперником на «Открытие Арене» состоялись презентация и автограф-сессия звёздного новичка красно-белых Андре Шюррле и официальное представление ещё одного новобранца — Джордана Ларссона, увидеться и пообщаться с которым фанаты смогли непосредственно в день игры.

Шведский нападающий охотно давал автографы и фотографировался со всеми желающими на одной из центральных трибун. Впрочем, сами фанаты, получившие заветную роспись, признавались, что пожертвовали бы бесценными секундами общения с кумиром во благо игры — они с нетерпением ждут Ларссона на поле.

🔥 Гус Тил приехал в #Спартак! Кивнул, что ощущает себя как дома pic.twitter.com/8cJvFK6vih — Сергей Астахов (@SAstahov) 3 августа 2019 г.

Искали на трибунах спартаковского стадиона и другого футболиста — потенциального новичка, полузащитника АЗ из Алкмара Гуса Тиля. 21-летний голландец, прилетевший в столицу за несколько часов до игры, прибыл в Тушино вместе с агентом Фулькао ван Купереном. Футболист не стал отрицать скорого подписания контракта и утвердительно кивнул головой, отвечая на вопрос, чувствует ли он себя в «Спартаке» как дома.

Баннерная война

Встреча «Спартака» и «Динамо» традиционно прошла в накалённой борьбе не только на поле, но и на трибунах.

Фанаты обеих команд подготовили красочный перформанс. При этом хозяева стадиона успели не только дать наставление своей команде, но и в шуточной форме высмеять творчество конкурентов.

Красно-белые отошли от привычного стиля и в самом начале матча продемонстрировали собравшимся гигантскую композицию, в центре которой были изображены фанат и агрессивная бойцовская собака. Масштабный перформанс был сопровождён призывом «рвать всех». Как пояснили сами авторы акции, в ближайших домашних встречах с «Туном», ЦСКА и «Динамо» они ждут от команды упорной борьбы.

«Впереди нас ждёт насыщенный футбольный месяц — начало еврокубковой борьбы и встречи с вечными врагами. Мы ждём от игроков полной самоотдачи на поле. Чтобы с силой и агрессией, присущей настоящим бойцам, наша команда билась за каждый мяч до последней минуты и без жалости рвала каждого, кто встанет на её пути. Начинаем с «Динамо»!.. Вперёд, «Спартак», — говорится в официальном сообщении Supporters Group.

Кроме того, красно-белые разгадали задумку фанатов гостевой команды. За два часа до стартового свистка в социальных сетях появилась фотография перформанса в исполнении болельщиков харьковского «Металлиста» с фразой: «Мы навсегда с тобой, ты наша жизнь — мы голос твой». Такой же текст действительно позже оказался размещён и на полотнище фанатов бело-голубых. При этом спартаковцы не только анонсировали акцию «Динамо», но и в стихотворной нецензурной форме ответили своим оппонентам.

Не обошлось и без массового применения пиротехнических средств. Трибуна красно-белых взрывала петарды, динамовцы ответили мерцающими стробоскопами. При этом стоит отметить, что, несмотря на большое количество пиротехники, обошлось без серьёзных инцидентов. Фанаты не стали бросать фаеры на поле и соседние сектора, а это значит, что серьёзных наказаний от КДК РФС «Спартак» не получит.

Доверие к тренерам

Пожалуй, единственное, что могло всерьёз разочаровать руководство обоих клубов, — низкая посещаемость одного из главных матчей футбольного года.

Несмотря на заявленную цифру в 34 тыс. зрителей, пустые места были видны по периметру всего стадиона как на домашних, так и на гостевых трибунах. Однако после боевой ничьей, зафиксированной в Тушине, боссы «Спартака» и «Динамо» надеются на возвращение интереса к играм команд.

Почва для подобных прогнозов появилась и у тех, и у других. Фанаты обоих клубов за весь матч ни разу не позволили себе грубость в отношении собственных команд, игроков и тренеров, и это несмотря на то, что в прошлом туре красно-белые подвергли Олега Кононова настоящей обструкции, а бело-голубые после поражения от «Рубина» призывали игроков не позорить имя «Динамо».