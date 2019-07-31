В «Спартаке» объяснили уход Фернандо и Луиса Адриано

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход бразильских футболистов Фернандо и Луиса Адриано.
В «Спартаке» объяснили уход Фернандо и Луиса Адриано
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Хотелось бы поблагодарить обоих игроков за годы, проведённые в «Спартаке». Но сегодня мы строим новый коллектив, которому нужна свежая кровь. Стоит отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих футболистов», — заявил генеральный директор «Спартака» клубной пресс-службе.

Также Цорн добавил, что продажа Фернандо вошла в топ-3 в истории клуба по объёму вырученных средств, а Луис Адриано выразил желание вернуться на родину.

Ранее Цорн заявил, что Андре Шюррле мотивирован показать свой лучший футбол.

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